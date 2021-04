Isola 2021, perché Elisa Isoardi ha la benda sull’occhio: l’infortunio

Non è di sicuro un’Isola dei Famosi molto fortunata: infortunio anche per Elisa Isoardi che ha una benda sull’occhio. La conduttrice è stata protagonista suo malgrado in queste ore per un incidente sulla spiaggia. Già nel daytime di oggi la produzione ha mostrato che Elisa ha lasciato Playa Esperanza per degli accertamenti medici. La naufraga ha sentito qualcosa arrivarle nell’occhio mentre cucinava davanti al fuoco e si è subito molto spaventata. Tirava molto vento, come ha spiegato. Miryea ha pensato che si trattasse di sabbia, quindi ha provato a rassicurare Elisa. Ma lei ha iniziato a non vedere più per cui ha chiesto l’intervento di un medico.

Stasera Ilary Blasi si è collegata con Playa Esperanza per parlare con Vera Gemma e Miryea, che però non avevano notizie della Isoardi. Quest’ultima aspettava le sue due amiche su Playa Palapa, quindi la conduttrice si è collegata con lei per capire come stava. Nella prima immagina Elisa Isoardi teneva una mano sugli occhi, poi l’ha tolta e si è vista la benda sull’occhio destro. Ilary ha subito chiesto aggiornamenti e Elisa non ha nascosto l’emozione, spiegando di essere appunto emozionata perché aveva pensato al peggio. Temeva insomma di non sentire la Blasi stasera, invece essere presente in puntata vuol dire che tutto è andato per il meglio.

Elisa Isoardi ha una benda sull’occhio all’Isola dei Famosi perché è stata colpita da un lapillo del fuoco. Per fortuna non ha colpito la pupilla, ha spiegato, ma una parte che non compromette la vista. I medici le hanno dato rassicurazioni in tal senso, ma lei si è molto spaventata. “Ho pensato al peggio. Non vedevo più”, ha spiegato. Ha raccontato come è andata e che non ha passato una notte tranquilla. Inoltre il sole le dava molto fastidio nonostante la benda, quindi durante la puntata ha chiesto di poter essere visitata dal medico.

Naturalmente le è stato concesso di allontanarsi per una medicazione. Magari le daranno anche un paio di occhiali da sole o una benda per gli occhi di quelle che si usano per la notte. Un’ulteriore copertura insomma. Di sicuro anche nei prossimi giorni vedremo Elisa Isoardi con la benda sull’occhio all’Isola, l’infortunio non è stato così grave da costringerla a lasciare il gioco. Come è successo invece a Brando Giorgi, costretto a tornare in Italia.