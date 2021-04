Brando Giorgi costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi: il motivo

L’attore è stato costretto a lasciare il reality show per proseguire degli accertamenti medici in Italia: Massimiliano Rosolino spiega tutto

Brando Giorgi ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2021. Il naufrago è stato praticamente costretto a farlo ed è il secondo abbandono di questa edizione. Qualche giorno fa Beppe Braida ha deciso di tornare in Italia per stare vicino ai suoi genitori, dopo che suo papà ha preso il Covid-19. Nella puntata dell’Isola 2021 di stasera, 15 aprile, Massimiliano Rosolino ha spiegato che Brando Giorgi deve tornare in Italia. Negli ultimi daytime l’attore aveva lasciato la spiaggia per degli accertamenti medici, ma evidentemente i risultati non gli hanno consentito di proseguire l’avventura come naufrago. Naufrago in solitaria, dopo che aveva deciso di staccarsi dal gruppo.

Brando Giorgi ha lasciato l’Isola dei Famosi perché dovrà fare ulteriori accertamenti medici. Ilary Blasi si è collegata con la Palapa a inizio puntata perché Massimiliano Rosolino aveva un importante annuncio da fare. Quindi l’inviato ha specificato che la notizia riguardava Brando e ha detto: “Dovrà rientrare in Italia, quindi abbandona il gioco”. Lui stesso ha sempre suggerito ai naufraghi di non mollare mai e dare sempre il massimo, anche davanti alle difficoltà. Di sicuro Brando avrebbe seguito questo consiglio, ma non gli è stato possibile. Deve rientrare in Italia perché gli accertamenti medici a cui deve sottoporsi non possono essere fatti in Honduras.

Rosolino ha infatti spiegato che la decisione per Brando è stata inevitabile, le circostanze non permettevano altre soluzioni. La Blasi ha chiesto il motivo dell’abbandono di Brando Giorgi all’Isola 2021: deve fare degli accertamenti oculistici. Pare infatti che abbia un problema grave all’occhio che deve approfondire. L’inviato ha spiegato al pubblico che in Honduras non possono fronteggiare tutte le situazioni e la salute dei naufraghi è al primo posto.

Per tutelare Brando, quindi, è stato necessario farlo tornare in Italia. Un vero peccato perché intorno a lui ruotavano delle accesissime dinamiche e il programma perde un grande protagonista. Ma come ha sottolineato Massimiliano Rosolino la salute dei concorrenti viene prima di tutto. Le dinamiche non saranno un problema con il ritorno di quelle che ormai sono chiamate le Amazzoni, senza dimenticare che c’è Fariba Tehrani al centro delle polemiche.