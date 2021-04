Isola, Elettra Lamborghini contro Gilles Rocca: “Arrogante poco simpatico”

Scintille in diretta qualche settimana fa a L’Isola dei Famosi tra Gilles Rocca e Elettra Lamborghini. Tutta colpa dell’atteggiamento dell’ex fonico di Sanremo che avrebbe avuto modi aggressivi nei confronti di Miryea Stabile. Nel corso della puntata l’ex volto di Ballando con le Stelle si è rivolto contro la naufraga in maniera molto risentita, scatenando l’ira dell’opinionista di Ilary Blasi. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni Elettra ha spiegato che tra i concorrenti dell’attuale edizione succederanno casini e liti. Poi la fame si fa sentire e le persone senza carboidrati diventano più cattive. In particolare si è riferita a quanto accaduto tra Gilles e Miryea. Se ci fosse stata lei al posto della giovane influencer, avrebbe risposto a tono:

“Mi è sembrata una mancanza di rispetto perché aveva un tono di superiorità poco simpatico. È stato arrogante, ma soprattutto lì sono tutti uguali e dovrebbero saperlo”

Tra tutti i partecipanti all’Isola dei Famosi 2021, che sta perdendo ascolti tv puntata dopo puntata, Gascoigne è quello che l’ha colpito. Sarebbe fondamentale al reality, ha spiegato la cantante, perché da ridere e tiene l’umore alto. Drusilla, invece, l’ha definita come un tesoro con la sua timidezza. Vera Gemma, eliminata dal gioco ma ha scelto di resistere e vivere la sua esperienza sull’Isola degli eliminati, a pelle le è sembrata molto dura nel carattere. Chi non convince alla Lamborghini sono Beppe Braida, secondo cui non avrebbe una identità definita per ora, e Daniela Martani che è stata eliminata.

Attualmente è un periodo molto strano per Elettra, soprattutto dopo aver sconfitto il Covid-19. Con la musica non smette mai di lavorare. Il suo reggaeton le dà energia e la tiene compagnia sempre. Con Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi si sta trovando bene a lavorare. Le sembra di conoscere da una vita Iva, è molto carina e disponibile. Poi è emiliana come lei e ha scoperto che non abitano molto distanzi. Con Zorzi, invece, si conoscono da tanto e si sente a casa.

Elettra Lamborghini su Ilary Blasi: “Mi piace il suo essere genuina”

Ha speso parole belle per Ilary Blasi padrona di casa dell’Isola dei Famosi 2021 – Liberi di Sognare. Elettra Lamborghini, nell’intervista alla rivista, ha spiegato che è brava nel suo lavoro e non è una conduttrice che se la tira. Ciò che le piace di lei è il suo essere genuino.