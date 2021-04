Ascolti tv ieri, 5 aprile 2021: La Fuggitiva affonda L’Isola dei Famosi

Continua il grande successo per Rai Fiction. Nella serata di ieri, lunedì 5 aprile 2021, gli ascolti tv hanno fatto registrare per la prima puntata de La Fuggitiva su Rai1 5.230.000 spettatori pari al 21.4%. Su Canale 5, il settimo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2021 ha raccolto il 17,10% di share e 3.111.000 spettatori. Si tratta del primo record negativo della quindicesima edizione del reality show. Mancanza di dinamiche e confronti in diretta? Può darsi. I naufraghi se ne dicono di tutti i colori nei giorni antecedenti alla diretta. Una volta sbarcati in prima serata fanno i finti buonisti e questo potrebbe avere un risultato negativo sugli ascolti.

Di seguito gli ascolti tv degli altri canali Rai2 Ben-Hur 912.000 spettatori (3,7%). Italia 1 Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar 1.992.000 (8,3%). Rai3 Città Segrete 1.781.000 spettatori (7%). Rete4 Quarta Repubblica 1.158.000 spettatori (5,4%). La7 Al Vertice della Tensione 826.000 (3,3%). Tv8 4 Ristoranti 312.000 spettatori (1,2%). Nove Superfantagenio 270.000 spettatori (1,1%).

Ascolti Barbara d’Urso: Pomeriggio 5 crolla al 12%. La Vita in Diretta sfiora 2,5 milioni

Disastro per Barbara d’Urso. Gli ascolti tv di ieri, lunedì 5 aprile 2021, hanno fatto registrare per la puntata di Pomeriggio 5 il 12,8% di share nella prima parte con 1.730.000 spettatori, nella seconda il 13,5% con 2.036.000 spettatori, mentre nella terza solo l’11,7% con 1.947.000 spettatori.

Da tanto che il contenitore del pomeriggio della rete ammiraglia del Biscione non registrava ascolti così bassi. Sempre bene, invece, La Vita in Diretta di Alberto Matano. Il programma pomeridiano di Rai1 ha sfiorato i 2 milioni e 500mila spettatori, ottenendo una media del 16,8% di share e 2.445.000 spettatori.

Ascolti Mattino 5: Federica Panicucci-Francesco Vecchi crollano e si avvicinano a Storie Italiane

Anche Mattino 5 non ha brillato. Come rivelano gli ascolti tv di ieri, il contenitore condotto al mattino su Canale 5 da Federica Panicucci e Francesco Vecchi ha avuto un crollo, avvicinandosi a Storie Italiane. La prima parte ha intrattenuto 1.260.000 spettatori, pari al 15,7%, nella seconda ha registrato il 14,5% di share con 1.267.000 spettatori mentre nei Saluti il 12,3% con 1.083.000 spettatori.

La prima parte della trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele si è mantenuta in linea, più o meno, con gli ascolti ottenuti in questa stagione tv: 1.346.000 spettatori pari al 15,3% di share. Segnaliamo inoltre che Tv8 vola senza Adriana Volpe. Ogni Mattina non è andato in onda a Pasquetta e la rete con il film trasmesso al posto del contenitore ha raccolto 195.000 spettatori e il 2,1%.