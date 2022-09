Isola, Edoardo Tavassi: “Mi devo operare, ecco qual è la mia paura”

Edoardo Tavassi dovrà affrontare un’operazione chirurgica nelle prossime ore. A rivelarlo è proprio l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2022. Il fratello di Guendalina, ormai attivissimo sul suo profilo Instagram, fa sapere ai suoi fan che è attualmente impegnato a effettuare una pre-ospedalizzazione. Ha iniziato così la sua giornata Edoardo, che dovrà affrontare un’operazione alle corde vocali per rimuovere un polipo. Come sempre, il Tavassi riesce a scherzare sulla situazione, sfruttando l’ironia con cui ha conquistato migliaia di telespettatori in Honduras.

Infatti, Edoardo è indubbiamente uno dei naufraghi più apprezzati della passata edizione dell’Isola. Insieme a Nicolas Vaporidis, sua sorella Guendalina, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro è riuscito a portare dalla sua parte una bella fetta di pubblico. Ora in molti sperano di poterlo rivedere presto sul piccolo schermo in un ruolo inedito. Di certo la sua spiccata ironia potrebbe aiutarlo in questa impresa. Intanto, però, Tavassi deve affrontare questa operazione chirurgica alle corde vocali.

“Il miglior modo per iniziare una giornata è andare a fare una bella preospedalizzazione. Mi devo operare, devo togliere un polipo alle corde vocale”

Così, il fratello di Guendalina annuncia al pubblico che lo segue che dovrà, appunto, effettuare l’intervento. Come già anticipato, anche in questo caso, Edoardo strappa una risata ai suoi fan: “Polipi, seppie, ho una frittura mista sulle corde vocali”. Svela poi di essere preoccupato per questa operazione, per un unico motivo: teme che la sua voce dopo possa cambiare. Solitamente dopo un intervento di questo tipo il recupero della voce avviene lentamente, occorre dunque avere pazienza.

“Siccome la mia voce mi piace, la paura mia è che mi tolgono questo polipo e poi mi viene la voce di uno che si è pippato l’elio”

Sicuramente nelle prossime ore, Edoardo aggiornerà ai suoi fan su come sta procedendo il tutto. Intanto, nei mesi scorsi, si parlava della possibilità di vedere il Tavassi diventare l’inviato all’Isola dei Famosi nella prossima edizione. A lanciare questa indiscrezione è stato il settimanale Chi Magazine. L’ex naufrago potrebbe contendersi questo ruolo con Nicolas Vaporidis. I due amici hanno trascorso, qualche settimana fa, del tempo insieme a Londra dopo l’esperienza vissuta in Honduras come fratelli.

Edoardo sarebbe felice di poter rivestire i panni di inviato ed è sicuro di essere anche adatto per questo genere di ruolo. Non resta che attendere per scoprire se nel 2023 Tavassi prenderà davvero il posto di Alvin oppure no.