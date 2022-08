Isola dei Famosi, Alvin sostituito da Edoardo? Ora parla Tavassi

Edoardo Tavassi, rivelazione de L’Isola dei Famosi 2022, di recente è tornato a essere accostato al reality show dei naufraghi. Chi Magazine ha lanciato l’indiscrezione che lo vorrebbe in pole position per ricoprire il ruolo di inviato nel programma nel 2023. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Edoardo potrebbe contendersi il lavoro con l’amico Nicolas Vaporidis. The Pipol Gossip ha raggiunto il diretto interessato, Tavassi, chiedendogli di commentare la voce. Non solo: gli ha anche domandato come sta trascorrendo l’estate e in che legami è rimasto con gli ex compagni d’avventura. Naturalmente non poteva nemmeno mancare un chiarimento sulla sua situazione sentimentale…

Edoardo Tavassi: ex naufraghi? Ecco con chi è rimasto in contatto

“In questo momento non sto facendo un granché, aspetto solo arrivi il 21 per andare a trovare il mio amico Nicolas Vaporidis a Londra. Mi rilasserò un po’ da lui. Tra noi è rimasto un rapporto meraviglioso dopo “L’Isola”, ha spiegato il fratello di Guendalina. A proposito di rapporti: oltre all’attore trapiantato in terra inglese, ci sono altri ex naufraghi con cui è restato in contatto? “Sì, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Sono persone veramente belle, vicine anche al mio modo di pensare”.

E le due donne che lo hanno stuzzicato in Honduras, vale a dire Mercedesz Henger ed Estefania Bernal? Con loro ha mantenuto un dialogo oppure è cessato qualsivoglia contatto? “No, assolutamente. Le sento entrambe. Certo, non c’è chissà che rapporto. Ogni tanto ci commentiamo le storie su Instagram, ci scambiamo like. Ma la cosa bella è che tra noi non sono rimaste antipatie, zero“. Insomma, le ruggini dell’Isola sono state archiviate definitivamente. Finito il gioco, finiti i ‘pruriti’. A oggi, per fortuna, sono state salvate soltanto le cose positive.

Isola dei Famosi 2023, Edoardo Tavassi pronto a sostituire Alvin? La suggestione lanciata da Chi commentata dall’ex naufrago

Capitolo ‘inviato Isola dei Famosi 2023: davvero ci sono possibilità di vederlo al posto di Alvin che, a detta di Chi Magazine, potrebbe essere ‘promosso’ nel ruolo di opinionista in studio? “Sarebbe bellissimo. Io sono nato nei villaggi turistici. Saprei muovermi bene tra la gente. Sarei anche in grado di spiegare le prove e avere le iniziative giuste. E sicuramente farei divertire tantissimo. Certo, l’idea di sostituire Alvin mi spaventerebbe molto. Lui è un maestro in quel tipo di ruolo lì, lo stimo tantissimo. Se poi dobbiamo sognare, facciamolo. Ma sostituirlo, insomma, è tanta roba!”.

Altri progetti tv che vorrebbe sposare? Magari assieme alla sorella Guendalina? Tavassi ha spiegato che parteciperebbe immediatamente a Pechino Express. Anche al Grande Fratello Vip non direbbe di no. Dall’altro lato ha sottolineato che lui e la sorella, seppur hanno diversi punti in comune, professionalmente sono piuttosto distanti: “C’è da dire però che entrambi siamo molto distanti a livello lavorativo televisivo. Lei ad esempio è una macchina da guerra da talk show e reality. È un’opinionista perfetta. Io credo di essere bravo a far divertire le persone. Questo ci differenzia molto, ma l’unione è sempre bella”.

Il sogno nel cassetto non è però legato a una singola trasmissione bensì a un’idea più ampia. Quale? Lavorare in tv facendo ridere il pubblico “Essere pagato per fare quello che mi piace e far ridere quante più persone possibili, sarebbe il massimo”, ha spiegato Edoardo che poi ha ribadito che al momento il suo cuore è libero e in attesa di essere ‘occupato’: “La verità è che ho l’esigenza di trovare una ragazza che mi faccia davvero divertire. Una donna che mi faccia stare meglio di come sto. Al momento non l’ho incontrata… ma io ci credo. Uno dei miei sogni è costruirmi una famiglia”.