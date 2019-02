Isola dei famosi, Yuri sotto accusa: Marina La Rosa e Jo Squillo contro di lui

Isola dei famosi, Yuri sotto accusa: il balletto che non è piaciuto a Marina La Rosa e Jo Squillo

La fame e il nervosismo sta iniziando ad avere la meglio a l’Isola dei famosi. Tra i naufraghi, difatti, stanno iniziando a sorgere le prime discussioni e incomprensioni. Oggi per esempio, come abbiamo visto durante il daytime, ad essere finito sotto accusa è stato Yuri. A criticare il naufrago sono state nello specifico Marina La Rosa e Jo Squillo. La due, in particolare, non hanno molto gradito l’esibizione fatta dal ragazzo in occasione della festa di compleanno di Stefano Bettarini. Critiche di poco conto insomma che, tuttavia, non sono state prese bene da Yuri che, di tutta risposta, ha alzato la voce e inveito contro Marina e Jo.

Isola dei Famosi, l’opinione di Jo Squillo: alla naufraga non piace Yuri

Jo Squillo, dopo aver discusso con Yuri, poco dopo sul ragazzo ha espresso chiaramente il suo pensiero in un confessionale. Secondo la cantautrice Yuri sarebbe un ragazzo apparentemente grande e grosso ma, in realtà, molto piccolo dentro. La sua personalità, quindi, non convince molto la naufraga che, di fatto, ha indirettamente dato dell’immaturo al suo compagno di avventura. La discussione tra lei e Yuri (che ha coinvolto anche Marina La Rosa) si è comunque subito sedata. Viste come sono andate le cose, tuttavia, qualcosa ci dice che presto di questa cosa si tornerà a parlare.

Isola dei famosi, Yuri cotto di Sarah Altobello: fuori però c’è una fidanzata ad attenderlo

Di Yuri questa settimana si è parlato sopratutto per via della sua vicinanza a Sarah Altobello. Con quest’ultima sta passando sempre più tempo e lei, dal canto suo, non sembra disdegnare la compagnia del ragazzo. “Con Sarah parliamo di tutto, ci troviamo in sintonia su tutto, diciamo che potrebbe essere la mia donna ideale” ha detto lui. Ma chissà cosa penserà la sua fidanzata di questo flirt.