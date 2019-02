Isola dei famosi, flirt in corso tra Sarah Altobello e Yuri: “Ci troviamo in sintonia”

Isola dei famosi: è nata la prima coppia? Sarah Altobello e Yuri sempre più vicini

In ogni reality che si rispetti, prima o poi, c’è sempre almeno una coppia di innamorati che riesce a far breccia nel cuore del pubblico. Quest’anno, a l’Isola dei famosi, Sarah Altobello e Yuri sono stati i primi ad essersi trovati particolarmente in sintonia da questo punto di vista. I due naufraghi, come mostrato oggi durante il daytime, passano sempre più tempo insieme, fino a far chiacchierare molti gli altri compagnia di avventura che, a loro volta, sul flirt in corso sembrano essere pronti a scommettere. I diretti interessati, d’altronde, interpellati su questa eventualità hanno dimostrato di non avere alcuna riserva al riguardo.

Sarah Altobello e Yuri inseparabili a l’Isola dei famosi, lui confessa: “Potrebbe essere la mia donna ideale”

“Con Sarah parliamo di tutto, ci troviamo in sintonia su tutto, diciamo che potrebbe essere la mia donna ideale” ha dichiarato Yuri oggi durante il daytime dell’Isola dei Famosi. Lui e la naufraga, come accennato sopra, stanno passando sempre più tempo insieme, e nel parlare e confrontarsi sono riusciti a trovare molti punti in comune tra di loro. La Altobello, dal canto suo, non sembra per niente disdegnare la compagnia di Yuri. “Mi ci trovo molto bene a parlare, è sicuramente un bel ragazzo, è una persona che chiede, come se volesse esplorare il mio territorio. È un ragazzo che secondo me ha anche dei grandi valori” ha infatti affermato lei.

Isola dei Famosi, Paolo Brosio lascia il reality: dopo i controlli medici riprenderà il gioco?

Durante il daytime di oggi dell’Isola dei famosi niente è stato detto in merito all’allontanamento di Paolo Brosio da l’Isola dei Famosi. Quest’ultimo, come vi abbiamo raccontato ieri, ha chiesto agli autori del programma di essere visitato da un medico dopo che i morsi dei mosquitoes si erano trasformati in un edema. Quello che i telespettatori adesso si chiedono, dunque, è: ma Paolo ritornerà?