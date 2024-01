Isola dei Famosi: via Ilary, scelta anche la nuova opinionista

Emergono sempre più indiscrezioni e dubbi riguardanti la nuova edizione dell’Isola dei Famosi che dovrebbe partire nelle prime settimane di aprile, probabilmente l’8. Secondo Tv Blog, Vladimir Luxuria è confermata alla conduzione e come opinionista ci sarebbe una giornalista del Tg5: Elena Guarnieri.

Pare che Luxuria abbia fatto due provini. Il primo non ha convinto i vertici tanto da escludere questa possibilità con l’idea di far restare Ilary Blasi. Poi però l’ex opinionista ha avuto un’altra opportunità e questa volta risulta essere andata molto meglio. La decisione dunque sembra essere già presa: Vladimir sarà la nuova conduttrice del reality in Honduras.

A questo punto rimane scoperto il ruolo da opinionista, secondo Tv Blog, quest’anno ce ne sarà solo una e pare che i vertici abbiano scelto tra le conduttrici del Tg5, seguendo lo stesso filone del Grande Fratello (con Cesara Buonamici). Se così fosse la scelta ricadrebbe su Elena Guarnieri, uno dei volti di spicco del tg.

Dunque, sembra che per la Blasi non ci siano più speranze e che Mediaset abbia deciso di cambiare linea al programma, per Vladimir sarebbe un’importante occasione.

Cosa era trapelato da Verissimo

Secondo quanto trapelato dalla puntata di Verissimo del 29 gennaio, Ilary è fuori dal programma. È vero che era stata invitata per parlare del libro e della fine del matrimonio con Francesco Totti ma, a poche settimane dall’inizio del reality, è stato strano non fare nemmeno un’allusione al programma, come Silvia Toffanin ha sempre fatto.

È sembrato questo un indizio che porterebbe a pensare che davvero Ilary non sarà più al timone della trasmissione. Anche perché, secondo Fabrizio Corona, Vladimir è stata già provinata.

Ma ciò risulta strano, perché qualche settimana fa Pier Silvio Berlusconi aveva affermato di non avere motivo per non riconfermare la Blasi, almeno che lei stessa non volesse più fare parte del progetto.

Ad oggi questa sembra l’ipotesi più acclarata, forse la conduttrice si è stancata di essere associata sempre allo stesso format. Dopo il successo del docufilm Unica, avrà pensato che forse può puntare anche su altro, anche perché la separazione dall’ex calciatore le sta portando molta attenzione mediatica e non solo.