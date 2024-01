Isola dei Famosi, chi conduce? Verissimo svela i piani senza volerlo

L’Isola dei Famosi tornerà in onda nel 2024, avendo alla fine ottenuto la riconferma, complice anche la depenalizzazione dal palinsesto di Canale Cinque di Temptation Island Winter (lo show avrebbe dovuto essere girato in Egitto; lo scoppio della guerra in Medio Oriente ha spinto Maria De Filippi a rinunciare al progetto). Pareva scontato che alla conduzione del reality show girato in Honduras tornasse Ilary Blasi. Sembra invece che non sarà così. A svelare inavvertitamente i piani del Biscione è stato un dettaglio relativo a ciò che è avvenuto nell’ultima puntata di Verissimo, in onda la scorsa domenica.

Silvia Toffanin ha avuto come ospite l’amica Ilary Blasi che ha parlato ampiamente della fine del matrimonio con Francesco Totti. Ma è in ciò che non è stato detto che si trovano indizi preziosi sul tema della conduzione del reality dei naufraghi. Se la Blasi fosse già stata designata per timonare L’Isola anche quest’anno, fuor di dubbio che la Toffanin l’avrebbe annunciato e avrebbe dedicato qualche minuto all’argomento, come avviene sempre in questi casi. Invece silenzio tombale, niente di niente.

Isola dei Famosi, il rebus conduzione

Naturalmente la macchina organizzativa del reality si è già messa in moto per formare il cast e per preparare la trasmissione. Insomma, i tempi sono maturi ed è strano che Ilary non dica nulla e che nemmeno la Toffanin abbia chiesto alcunché. Si è mormorato che la Blasi sarà sostituita da Vladimir Luxuria. Secondo Fabrizio Corona, quest’ultima avrebbe addirittura già sostenuto il provino per prendere le redini del programma.

Al momento, tutto fa pensare che la Blasi sia fuori dal progetto. Da capire, sempre ammesso e non concesso che realmente non tornerà in sella all’Isola, se si tratti di una scelta dei vertici Mediaset oppure di una decisione presa in autonomia dalla stessa Ilary. Solo qualche settimana fa, il numero uno del Biscione, Pier Silvio Berlusconi, nel riferire che la trasmissione sarebbe tornata in onda nel 2024, aveva assicurato che l’ex moglie di Totti sarebbe stata protagonista. Il che spinge a non escludere che potrebbe essere stata la stessa Blasi a defilarsi.