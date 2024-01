Isola dei Famosi, 3° naufrago: nel cast un giornalista bandito in Rai

Il cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi sale a quota 3. Dopo l’annuncio della possibile partecipazioni dell’ex giudice di Masterchef Joe Bastianich e dello storico volto di Ballando con le stelle Rossella Erra, adesso è emerso un altro nome tra i papabili nuovi concorrenti del reality di Canale 5. Di chi si tratta? Del giornalista Alan Friedman, noto per la sua lunga collaborazione con il Financial Times di Londra, oltre che per la sua amicizia con Silvio Berlusconi, per il quale quale ha curato la sua prima biografia.

A riportare la notizia è stato TvBlog, affermando che il giornalista sarebbe stato ufficialmente contattato per sbarcare in Honduras e prendere parte alla trasmissione. A questo punto, bisognerà attendere per capire se Friedman deciderà di accettare la proposta della Mediaset, così da ufficializzare la sua partecipazione. Insomma, l’Isola dei Famosi comincia a scaldare i motori, radunando per ora un cast di grandi nomi. Rimane un mistero, invece, la scelta della conduttrice.

Com’è noto, pare che Mediaset stia spingendo fortemente per un cambio di guardia. A quanto pare, l’azienda vorrebbe come nuova presentatrice Vladimir Luxuria. Oltre ad aver già ricoperto il ruolo di opinionista per due anni nel programma, Luxuria si è distinta vincendo il reality nel lontano 2008. D’altro canto, però, pare che Banijay, la società detentrice del format, sia inclinata piuttosto verso una riconferma di Ilary Blasi alla conduzione della trasmissione.

Dunque, per ora la presenza della Blasi sembrerebbe essere più quotata rispetto alla Luxuria. In ogni caso, bisognerà aspettare l’inizio de “L’Isola dei Famosi” per scoprire gli sviluppi, con la prima puntata prevista per lunedì 8 aprile 2024.

Alan Friedman, vita e carriera: lo scandalo in Rai

Alan Friedman è nato a New York il 30 aprile del 1956. Esperto di economia, negli anni ottanta si converte nel corrispondente del Financial Times in Italia. Per quanto riguarda la televisione, ha debuttato nel 1991 sulla BBC, distinguendosi successivamente anche in Italia con la conduzione nel 1995 di Money line su Rai3. Dopodiché, comparirà in diversi programmi televisivi, fino alla conduzione attuale di “Washington Files” in onda in onda su San Marino Rtv e Canale 520 Sky.

Nel gennaio del 2021, Friedman fu al centro di un forte scandalo. Durante una trasmissione su Rai 1, il giornalista scatenò una forte polemica con le sue dichiarazioni su Melania Trump. Nel commentare il discorso di addio di Donald Trump dalla Casa Bianca, descrisse l’ex first lady usando il termine “escort”, provocando reazioni accese. A seguito di ciò, i dirigenti Rai decisero di non invitarlo più per eventuali interviste e commenti.