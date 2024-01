Isola dei Famosi, un noto volto di Ballando nel cast? Di chi si tratta

Mancano ancora alcuni mesi all’inizio della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, ma sono già iniziati a circolare alcuni nomi di papabili concorrenti. Solo qualche giorno fa, infatti, Davide Maggio aveva riportato come ad accettare la proposta di Mediaset sarebbe stato il noto ristoratore Joe Bastianich. In attesa che questa indiscrezione trovi conferma, sembra che anche Rossella Erra, nota per il suo ruolo di “tribuna del popolo” nel programma Rai 1 Ballando con le Stelle, possa presto prendere parte al reality.

Rossella Erra a L’Isola dei Famosi? Parla lei

A TvBlog, Rossella ha affrontato l’argomento Isola dei Famosi, confermando come ci sia stato un contatto con la produzione. La tribuna del popolo si è detta lusingata dalla proposta, ma ha anche spiegato di dover fare una riflessione profonda, essendo legata a Milly Carlucci e, più in generale, alla Rai. Queste le sue parole:

“Sì, è vero c’è stato un contatto con la produzione. Mi hanno detto che sarebbe carino se io partecipassi all’Isola dei famosi. Ora però è prematuro parlarne. Io sono una fan dei reality, li seguo e li commento da sempre. Questo mi influenza. Per me è un grande onore essere considerata nella rosa dei concorrenti dell’Isola dei famosi. Ma devo fare una riflessione profonda: sono molto legata a Rai, Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis. Non posso prendere una decisione a cuor leggero. Di sicuro sono molto lusingata“.

Rossella Erra ha poi precisato come al momento non sia in corso una trattativa. “A questa proposta ci penserò dopo Sanremo” ha poi aggiunto. Non resta che attendere, quindi, per scoprire se la nota tribuna del popolo di Ballando con le Stelle possa effettivamente far parte del cast della diciottesima edizione de L’Isola del Famosi. Va ricordato che non è ancora stato rivelato chi sarà alla conduzione della prossima edizione del noto reality targato Mediaset. Nelle scorse settimane si era ipotizzato che potesse essere Vladimir Luxuria a ricoprire questo ruolo, ma l’opinionista aveva prontamente smentito tale indiscrezione. Ancora incerto, inoltre, il futuro di Ilary Blasi a Mediaset.

Rossella Erra: la tribuna del popolo di Ballando con le Stelle

Da ormai diversi anni, Rossella Erra fa parte del cast di Ballando con le Stelle ricoprendo, come detto, il ruolo di tribuna del popolo. Il suo compito nel programma, oltre a commentare le esibizioni dei concorrenti, è quello di scegliere come spartire il tesoretto (punti accumulati dai ballerini per una notte) assieme ad Alberto Matano, anch’esso presenza fissa nel cast dello show prime time.

Nell’edizione chiusasi lo scorso dicembre, tuttavia, Rossella Erra ha ricoperto per la prima volta anche il ruolo di ballerina per una notte, esibendosi in coppia con Simone Di Pasquale. La performance era stata particolarmente apprezzata da gran parte della giuria, che quindi le aveva dato ottimi voti. L’unico contrario era stato Guillermo Mariotto che, dandole uno “0”, aveva scatenato numerose critiche da parte del pubblico a casa, che si era riversato sui social per commentare il gesto.