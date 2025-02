Isola dei Famosi verso la cancellazione definitiva: ecco i 5 motivi

L’Isola dei Famosi, storico reality show da anni in onda sulle reti Mediaset, potrebbe essere cancellato dal palinsesto di Canale 5 e, quindi, non andare in onda in primavera. A lanciare lo scoop è il giornalista Gabriele Parpiglia che su X scrive: “News: salta L’Isola dei Famosi?”. Una mezza domanda che assomiglia a una mezza conferma. Lo scrittore non ha aggiunto altro. GossipeTv, però, è in grado di ricostruire perché il programma è appeso a un filo. Anzi, forse il filo si è già spezzato. Ci sono una manciata di motivi per cui la trasmissione si appresta ad andare verso la cancellazione.

L’Isola dei Famosi arriva da una stagione critica. Quella del 2024, che ha visto al timone del reality Vladimir Luxuria, è stata un’edizione che ha fatto registrare ascolti molto bassi, da allarme rosso. Non un flop in stile La Talpa, costretta a chiudere in anticipo, ma poco ci è mancato. Crisi di ascolti, uguale a crisi di fiducia di investitori pubblicitari e di pubblico. In termini concreti che cosa significa? Che il budget per confezionare lo show viene tagliato. Ecco il secondo fattore relativo alla cancellazione.

Terzo motivo che si lega al secondo: se ci sono pochi soldi da spendere, si deve ripiegare su vippini o sconosciuti. Non a caso di recente Dagospia ha spifferato che un bel po’ di famosi hanno già detto ‘no grazie’ quando sono stati contattati per una eventuale partecipazione. Se non ci sono nomi di peso, che Isola dei Famosi è? Non è appunto un’Isola dei Famosi.

Il quarto fattore che potrebbe spingere il Biscione ad archiviare il programma è il nodo conduzione: Vladimir Luxuria non ha funzionato, l’esperimento Diletta Leotta a La Talpa non è andato per nulla bene (la conduttrice sembra che fosse destinata alla conduzione de L’Isola, ma dopo il flop Mediaset avrebbe rivisto i suoi piani). Ilary Blasi ha detto ‘no grazie’ e si è piazzata a The Couple. Si mormora che i piani alti di Cologno Monzese avrebbero pensato a Veronica Gentili, che, però, fino ad ora, ha avuto successo su Rete4 e su Italia 1 con Le Iene. Canale 5 è un’altra cosa. Insomma, si potrebbe tentare, ma sarebbe un salto nel buio.

Si arriva al quinto e ultimo motivo che starebbe spingendo Mediaset a chiudere baracca e burattini: la scelta di puntare sul nuovo format The Couple, costola del Grande Fratello (non a caso in Spagna si chiama GF Duo). Alla conduzione è stata messa Ilary Blasi. Il reality partirà dopo che terminerà il GF di Alfonso Signorini, probabilmente il via sarà il 7 aprile. The Couple, di fatto, potrebbe prendere il posto de L’Isola.