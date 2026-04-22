Isola dei Famosi, Veronica Gentili o Belen Rodriguez? “Si litiga per la conduzione”, retroscena

Si “litiga” in casa Mediaset e Banijay su chi affidare la conduzione della prossima stagione dell’Isola dei Famosi: questo almeno è ciò che ha rivelato DavideMaggio.it, che ha anche fatto notare che la casa di produzione che realizza il reality ha già annunciato chi guiderà la 20esima edizione del programma. Sul sito di Banijay, infatti, si legge che per il secondo anno consecutivo sarà arruolata la giornalista Veronica Gentili. Dunque tutto fatto? Pare proprio di no, perché le quotazioni di Belen Rodriguez sarebbero in ascesa. Non si escluderebbe nemmeno l’ipotesi di ingaggiare Alessia Marcuzzi. Sarebbe invece sparito dalla rosa delle papabili timoniere dello show il nome di Simona Ventura, reduce su Canale 5 dall’esperienza non troppo fortunata del Grande Fratello.

Isola dei Famosi, si litiga per la conduzione e il cast è in alto mare

DavideMaggio.it scrive che da una parte c’è chi spinge Belen e dall’altra c’è chi continua a volere Alessia Marcuzzi, mentre Banijay ha invece annunciato Veronica Gentili. Il portale esperto di retroscena televisivi ha però aggiunto che l’ipotesi Gentili, al momento, sarebbe marginale. In altre parole ci sarebbero differenze di vedute tra Mediaset e la casa di produzione che non sono ancora state risolte. Sarebbe in alto mare anche la scelta del cast.

I provini sono in corso dagli ultimi mesi del 2025, ma per ora non ci sarebbe stata alcuna firma. Nessun vip è ancora stato ingaggiato. Sempre DavideMaggio.it ha spiegato che “le ipotesi sul tavolo sono molto deboli e uno dei pochissimi nomi ‘noti’ è decisamente bollito. Televisivamente, s’intende. Si tratta del primo vincitore dell’Isola, Walter Nudo. Nemmeno per lui c’è al momento nero su bianco“.

Reality rivoluzionato

L’Isola della prossima stagione sarà un prodotto rivoluzionato. Mediaset ha deciso di rinunciare alla diretta e di confezionare una trasmissione in stile Temptation Island, organizzata con un ritmo incalzante dettato da un grande lavoro in post produzione. Aveva già provato un’operazione simile lo scorso anno, con La Talpa: in quel caso l’esperimento fu mal riuscito. Il reality infatti fu un fiasco al punto che si decise di chiuderlo in anticipo. Per quel che riguarda lo show dei naufraghi, un’altra grossa novità sarà il cambio di location: dopo anni, la produzione dovrebbe abbandonare l’Honduras e trasferirsi nelle Filippine.