Isola dei Famosi, in arrivo alla conduzione Belen e i primi 4 nomi “caldi” del cast: retroscena

Per la conduzione della prossima edizione dell‘Isola dei Famosi sarebbe corsa a tre, vale a dire che Mediaset starebbe pensando di far timonare il reality a Belen Rodriguez, Simona Ventura o Veronica Gentili. L’indiscrezione è stata riportata dal quotidiano Il Tempo. Il nome della modella argentina era già stato fatto da Vanity Fair e da Dagospia. Sarebbe lei, al momento, in pole position, come rivelato di recente anche dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. Tuttavia la decisione definitiva non è ancora stata presa dai piani alti di Cologno Monzese e, quindi, tutto può ancora succedere.

Isola dei Famosi, conduzione: perché Mediaset potrebbe puntare su Belen Rodriguez

Tutte e tre le conduttrici in lizza hanno un rapporto stretto con il reality. Simona Ventura lo ha sia condotto sia vissuto da concorrente. Gentili lo ha guidato nell’ultima edizione. Belen fu consacrata come icona in Italia proprio facendo la naufraga nel programma. Naturalmente ‘Super Simo’ e Gentili sono presentatrici più ‘strutturate’ rispetto alla collega argentina che non ha mai preso le redini in solitaria di uno show in prime time di una rete ammiraglia. Perché quindi Mediaset starebbe seriamente pensando a lei? Perché L’Isola dei Famosi che verrà messa in cantiere sarà totalmente differente rispetto alle stagioni passate.

Come riferito da DavideMaggio.it, non ci sarà più la diretta. Si lavorerà molto sulla post produzione, come avviene per Temptation Island. Ciò significa che chi conduce lo show non deve cimentarsi nella diretta appunto, che, si sa, è alquanto più difficile rispetto a una trasmissione registrata. Ecco perché il nome di Belen si è fatto strada. Le sue quotazioni stanno inoltre salendo perché ai vertici del Biscione sono consapevoli che il format è in crisi e c’è bisogno di grosse novità. Ciò detto, come già accennato, non si esclude che si possa puntare sull'”usato sicuro”, ossia su una tra Ventura e Gentili.

Altro elemento nuovo della prossima stagione riguarderà la location. I naufraghi dovrebbero sbarcare nelle Filippine e non più in Honduras. Le registrazioni dovrebbero cominciare quest’estate. Per quel che riguarda la messa in onda su Canale 5, dovrebbe essere calendarizzata negli ultimi mesi del 2026 o ad inizio 2027.

Cast dei naufraghi: i nomi caldi

Gli autori e la produzione avrebbero già preso contatto con alcuni vip per sondarne la disponibilità. Sempre il quotidiano Il Tempo ha fatto emergere i nomi dell’attrice Carmen Russo, di Niccolò Bettarini (figlio di Stefano e Simona Ventura) e della modella Chiara Basso. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha anticipato che uno dei naufraghi potrebbe essere Giò Urso.