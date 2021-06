Vera Gemma e Jeda dopo l’Isola dei Famosi pronti per la convivenza? In realtà i due in un certo senso hanno già vissuto insieme, anche se in casa di uno o in casa dell’altro. Adesso la novità è un’altra: prenderanno casa insieme. Reduci dal successo ottenuto all’Isola 2021, lei come concorrente e lui come ospite fisso in studio, i due continuano a essere protagonisti del gossip. Il settimanale Oggi ha scritto tra le sue pagine, sull’ultimo numero in edicola, che la coppia starebbe cercando casa insieme.

Jeda e Vera Gemma non abitano nella stessa città al momento. Lei vive a Roma, lui vive a Milano ed è stata proprio la distanza a far sì che il loro amore sbocciasse prima al telefono. Si sono conosciuti durante il primo lockdown, Jeda ha mandato un messaggio a Vera e lei ha deciso di rispondere dopo essere rimasta colpita dalle sue foto. Hanno trascorso un mese e mezzo a conoscersi al telefono, poi hanno aperto le regioni e finalmente si sono incontrati, a Milano. Né la differenza d’età, né la distanza, né la pandemia hanno potuto fermare il loro amore.

Oggi la coppia è pronta a fare un passo avanti nella relazione: “I due stanno cercando casa a Milano”, questo si legge su Oggi. Fino a qualche tempo fa non erano propensi alla convivenza, non ancora almeno, anche perché rispettavano i loro spazi. Il loro rapporto, aveva fatto sapere Jeda, andava bene così come era. Quando lui era a Roma o lei a Milano vivevano sotto lo stesso tetto, ma prendere casa insieme e vivere ogni giorno nella stessa casa sarà del tutto diverso. Ma le news non finiscono qui. Nel trafiletto infatti non si parla solo di Vera Gemma e Jeda pronti a convivere a Milano, ma anche di lavoro.

A quanto pare, infatti, una produzione Mediaset avrebbe messo gli occhi su Jeda, ma non sono stati fatti nomi di trasmissioni. Tutto lascia pensare che potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip, eppure potrebbe non aver più bisogno di passare per un reality come concorrente prima di lavorare in tv…