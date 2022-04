Isola dei Famosi, Vaporidis: cos’è successo dopo il malore, il racconto

Come riportato da Biccy. nelle scorse ore Nicolas Vaporidis ha raccontato ai suoi colleghi naufraghi dell’Isola dei Famosi cosa gli è accaduto dopo il malore che l’ha colpito nel corso dell’ultima puntata del reality trasmessa in diretta su Canale 5.

L’inquietante scena l’avrete vista tutti, se avete seguito attentamente la più recente puntata della trasmissione. Nicolas Vaporidis ha avuto un momento di défaillance strettamente legato ad una prova, quella del Girarrosto, che deve averlo scombussolato un po’ troppo. Vaporidis si è confrontato con il modello Roger Balduino, rimasto saldamente appeso alla centrifuga verticale rotante e sospesa sull’acqua. Al contrario, l’attore romano ad un certo punto ha mollato la presa, e quando è tornato a riva ha immediatamente dato segni di non stare bene.

Una volta raggiunta la riva, Vaporidis si è mostrato fin da subito molto provato, mentre l’inviato Alvin lo sosteneva con lo sguardo preoccupato. Ed è stato lo stesso inviato dall’Honduras, pochi minuti dopo, a dare la notizia: Vaporidis non sarebbe più tornato in Palapa per tutto il corso della puntata, visto e considerato che era stato prontamente trasferito in infermeria per i controlli del caso.

Tornato dai suoi colleghi, il protagonista di Notte prima degli esami ha “vuotato il sacco”. “Sono stato male subito dopo. Ragazzi, sì sono stato malissimo, mi sentivo come un vecchio di 100 anni. Ero come stordito…” ha commentato l’attore, che ha poi aggiunto “Non riuscivo più a muovermi bene…Su quell’arnese avevo le mani e le gambe che non si staccavano, vi giuro che sono stato male anche dopo”. La situazione, in ogni caso, sembra ormai essere rientrata. Nicolas Vaporidis ha infatti confermato di stare benissimo e di essere pronto a tornare in gara.

Quella di Vaporidis non è nemmeno l’unico grattacapo legato alle condizioni di salute di un concorrente che la produzione dell’Isola 2022 ha dovuto affrontare. Nei giorni scorsi, infatti, Patrizia Bonetti si è dovuta ritirare a causa delle ustioni causate dalla prova del fuoco. La Bonetti, come confermato da Ilary Blasi, si sottoporrà nei prossimi giorni a delle cure specifiche per risolvere il problema.