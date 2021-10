Isola dei Famosi, Valentina Persia bidonata dagli ex naufraghi: duro sfogo

Valentina Persia delusa e affranta. In occasione del suo 50esimo compleanno, cascato lo scorso 1 ottobre, la comica ha allargato l’invito dei festeggiamenti agli ex naufraghi che hanno condiviso con lei l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, di cui è stata protagonista. Peccato che sia stata bidonata da tutti: nessuno l’ha raggiunta. Qualcuno, ha dichiarato la donna, non si è nemmeno premurato di risponderle e farle sapere qualcosa circa l’invito. Un comportamento che è andato di traverso a Valentina che ha provveduto a spiegare la questione pubblicamente, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

“Avevo invitato persone che hanno condiviso con me questo percorso”, ha reso noto la Persia lungo le colonne di Chi Magazine: “Molti mi hanno detto di no, altri non hanno nemmeno risposto al messaggio di invito. Eppure abbiamo passato tanto tempo laggiù insieme. Anche per questo tanti mi hanno deluso”. L’attrice ha preferito non fare nomi. Alla luce del fatto che nessuno è andato a trovarla, però, non c’è alcuna caccia all’uomo. Di mezzo ci finiscono un po’ tutti gli ex naufraghi. “Mi illudevo che qualcuno di loro tornato alla vita di tutti i giorni capisse che la realtà è anche altro”, ha chiosato la cabarettista, alquanto sconfortata per come sono andate le cose.

Valentina, dopo aver affrontato il capitolo ‘bidonata‘, ha fatto un bilancio dei suoi 50 anni, dicendosi soddisfatta della piega che ha preso la sua vita. Certo alcune sofferenze restano e non è facile convivere con loro. La più dolorosa riguarda la morte del compagno, avvenuta nel 2004.

“A 42 anni non si può morire, era ancora giovane. Stavamo insieme da 4 anni – ha ricordato -. L’affetto di una parte del mio cuore resta con lui. Un amore interrotto non è un amore finito, ma resta un amore per sempre“. Altro periodo difficoltoso attraversato dalla cabarettista è stato quello vissuto dopo la nascita dei suoi figli, quando è finita nel vortice della depressione.

“Pensavo di essere invincibile. Mi facevo coraggio quando ero incinta. Poi l’ho superata grazie agli amici che mi hanno aiutato, mi sono stati vicino, non mi hanno mai lasciata sola. A tratti tornavo preda dello sconforto – ha concluso – che però poi passava. Il loro sorriso ti fa passare tutto”.

Isola dei Famosi, pesanti attriti dopo la conclusione del reality

Nei giorni scorsi, a gettare benzina sul fuoco, è stato Matteo Diamante. L’ex naufrago ha tuonato contro Awed, il vincitore de L’Isola dei Famosi 2021. Diamante, senza mezzi termini e con un lunghissimo sfogo, ha descritto l’ex compagno di avventura in terra honduregna come una persona non limpida. Qualcosa si è rotto tra i due ex amici dopo la fine del programma timonato da Ilary Blasi.

Matteo non ha raccontato i dettagli di quel che è capitato con lo YouTuber, ma ha fatto capire a chiare lettere di essersi sentito tradito, preso in giro. Awed, dal canto suo, ha preferito non replicare alle accuse mosse dall’ex Pupo. Resta da capire quale sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e abbia sancito la fine dell’amicizia.