Quest’edizione dell’Isola dei famosi 2023 sembra non trovare pace. Dal suo inizio, avvenuto meno di un mese fa, si sono verificati diversi casi infortuni e problemi di salute tra i concorrenti. Inoltre, ha fatto molto scalpore l’abbandono di Simone Antolini con Alessandro Cecchi Paone, che era considerata una delle coppie più forti all’interno del programma. I due, durante la puntata di questa sera, lunedì 15 maggio, saranno ospiti in studio per spiegare meglio i dettagli della loro uscita. Ebbene, ora, anche un’altra naufraga si è trovata costretta a lasciare temporaneamente il gioco per potersi curare: si tratta di Fiore Argento.

Fiore, infatti, ha riscontrato un problema al piede, in particolare al quinto dito o minolo. A causa di questa difficoltà, già nei giorni precedenti aveva dovuto abbandonare temporaneamente l’Isola per recarsi all’infermeria. Una volta tornata tra gli altri concorrenti, la naufraga indossava un tutore al piede, per poter alleviare il dolore. Tuttavia, pare che tale supporto non sia bastato alla donna per poter continuare ad affrontare la sua avventura nel reality.

A prova di ciò, il sito ufficiale dell’Isola dei Famosi ha recentemente diffuso un comunicato in cui sono stati riassunti gli avvenimenti del weekend, tra i quali si trova l’abbandono temporaneo di Fiore Argento. Nella lettera in questtione, infatti, è stato scritto che la naufraga si è vista costretta ad lasciare, per il momento, Playa Tosta proprio a causa del dolore al piede. Non resta che attendere di vedere la puntata per scoprire quale sarà il destino definitivo di Fiore.

Isola dei Famosi: tensioni tra i naufraghi

Inoltre, nel comunicato si è fatto cenno anche ad altre dinamiche presenti sull’Isola. A quanto pare, le tensioni tra i naufraghi sono sempre più forti, tanto che nelle ultime ore c’è stata anche una lite tra i due amici Marco Mazzoli e Paolo Noise. Mazzoli avrebbe accusato il collega di non prendersi cura delle sue esigenze, scatenando subito la reazione del compagno. D’altro canto, anche la convivenza tra Nathaly e Cristopher è diventata sempre più complicata e non sono mancati gli scontri. Gli spettatori dovranno rimanere sintonizzati per capire come si evolveranno le questioni sospese tra i concorrenti.