Isola dei famosi, l’ultimo sfogo di Giorgia Venturini: “Qui regna l’egoismo”

Isola dei famosi, Giorgia Venturini si sfoga e attacca gli altri naufraghi: “Qui regna l’egoismo, me ne voglio andare”

Tempi difficili per Giorgia Veturini a l’Isola dei famosi che, come abbiamo visto durante l’ultimo daytime, è rimasta ferma nella sua decisione, ovvero: vuole abbandonare il gioco e lasciare l’Honduras. Ad averla turbata molto, negli ultimi giorni, non è stato solo il deperimento fisico e lo stress. Giorgia, in più occasioni, ha dimostrato (e dichiarato) di essere molto sofferente nei confronti dei suoi compagni di avventura. Le incomprensioni e le discussioni avute con gli altri naufraghi, in particolare, l’avrebbero turbata a tal punto da spingerla ad affermare di voler lasciare l’Isola. “Qui regna l’egoismo” ha dichiarato l’isolana riuscendo a stento a trattenere le lacrime “Me ne voglio andare”.

Giorgia Venturini abbandona l’Isola dei famosi? La naufraga ribadisce: “Me ne voglio andare”

Giorgia Venturini oggi si è particolarmente arrabbiata per un motivo. La naufraga, essendo tra i nominati, non ha potuto partecipare alla prova ricompensa questa settimana. Rivolgendosi ai suoi compagni, allora, Giorgia ha chiesto di poter avere del cibo in più durante la giornata (dato che lei non avrebbe ricevuto il premio – solitamente cibo – riservato ai vincitori della prova). La richiesta negata, come mostrato al daytime, ha decisamente infastidito la Venturini. “Qui regna l’egoismo” ha affermato infastidita in un confessionale “Me ne voglio andare a casa perché non ce la faccio. Non ho più niente da fare. Credo che sia giusto che vada a casa io”.

Isola dei famosi: Giorgia Venturini la prossima eliminata?

Non è la prima volta che si parla della possibile eliminazione di Giorgia Venturini a l’Isola dei famosi. Già ieri, sempre durante il daytime, la naufraga aveva detto per esempio di non stare molto bene fisicamente e, quindi, di essere convinta a voler lasciare il gioco. Lascerà che sia il pubblico a decidere per lei mandandola a casa con il televoto o si ritirerà di sua spontanea volontà prima?