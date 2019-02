Isola dei famosi, sale tensione tra i naufraghi: incomprensioni tra Ciurma e Pirati

Isola dei famosi, alta la tensione tra i naufraghi: incomprensioni tra Ciurma e Pirati

Prime incomprensioni a l’Isola dei famosi. I naufraghi rimasti sulla spiaggia della Ciurma sono irrequieti e, come mostrato oggi durante il daytime, non hanno preso molto bene la spartizione del riso fatta dai concorrenti portati della spiaggia dei Pirati. Questi ultimi, come è stato spiegato, hanno la possibilità di ricevere giornalmente una parte di cibo ottenuto dalla Ciurma grazie alla dalla macchina del riso. Ai Pirati, inoltre, spetta il compito di decidere come dosare le porzioni, e questo ha fatto nascere i primi malcontenti tra i naufraghi sistemati nell’altra spiaggia. Secondo i ragazzi della Ciurma, nello specifico, i Pirati non avrebbero diviso le porzioni di riso equamente. Loro, che sono solo quattro, in proporzione ne avrebbero tenuto di più.

Isola dei famosi, la Ciurma si ribella: la decisione di Stefano Bettarini

L’atteggiamento dei Pirati, soprattutto quello di Kaspar Capparoni, è stato giudicato da molti scorretto, tanto che diversi sono stati i naufraghi che hanno dichiarato che non lavoreranno più alla macchina del riso nei prossimi giorni. Così facendo, difatti, non faranno arrivare il cibo agli altri. Tra quelli che si sono lamentati la voce più imponente è stata quella di Stefano Bettarini. Di opinione diversa, invece, Marina La Rosa. Quest’ultima, pur rimanendo delusa all’atteggiamento dei Pirati, ha affermato che continuerà a lavorare per il riso perché, come ha spiegato lei, meglio poco che niente.

Isola dei Famosi, Sarah Altobello e Yuri sempre più vicini: ma lui ha già una fidanzata

Oggi al daytime de l’Isola dei famosi si è parlato di nuovo del flirt in corso tra Sarah Altobello e Yuri. I due sono sempre più vicini e, come vi abbiamo raccontato ieri (l’articolo di approfondimento al seguente link), entrambi hanno dichiarato di provare interesse l’uno dei confronti dell’altra. Yuri però, come aveva rivelato prima di partire per l’Isola, avrebbe già una ragazza ad aspettarlo fuori. .