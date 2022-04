Isola dei Famosi, tempesta e invasione di granchi: naufraghi allo stremo

Altri problemi per i naufraghi dell’Isola dei Famosi che in queste ore sono alle prese con un’ondata di maltempo. Non la prima da quando sono sbarcati in terra honduregna. Poche settimane, infatti, era stato necessario un intervento della produzione che aveva provveduto a mettere in sicurezza i concorrenti. Ora le piogge e il vento sono tornati a investire la zona in cui si trovano i “vip” in gara. Non solo la tempesta sta mettendo a dura prova i naufraghi: a destare preoccupazione, nella notte appena trascorsa, c’è stata pure un’invasione di granchi. Alvin, inviato di questa edizione, tramite i suoi profili social, sta tenendo informato il pubblico. Anche gli account social della trasmissione timonata da Ilary Blasi stanno tenendo aggiornati i telespettatori.

Su Instagram, Alvin e il profilo ufficiale del programma hanno riferito lungo la mattinata di domenica 10 aprile che la situazione meteorologica non è delle migliori, spiegando che sull’isola continua a piovere. Queste ore sono impegnative per i naufraghi. E, con ogni probabilità, lo saranno anche le prossime con i vip, alcuni dei quali già allo stremo, che si preparano a vivere un periodo difficile. Bardati con giubbotti anti pioggia e vento stanno provando a mantenere alto il morale e a non fare spegnere il fuoco, elemento fondamentale per chi si trova ad affrontare una simile avventura.

Isola dei Famosi, il caso di Silvano Micheletti

Nel frattempo continua a tenere banco il caso di Silvano Michetti che, come è noto, è stato squalificato dal programma per aver bestemmiato in diretta appena arrivato nella location che ospita il reality. In sua difesa, nelle scorse ore, si è schierato il fratello Ivano che, a nome anche della band de I Cugini di Campagna, ha smentito l’ipotesi della bestemmia e ha annunciato azioni legali nei confronti di Mediaset.

“In relazione alle notizie apparse sui media” ha scritto in una nota Ivano Michetti “circa l’espulsione di mio fratello, Silvano Michetti, dal format Isola dei famosi per un’asserzione pronunciata al momento dell’arrivo sull’isola, definita nel comunicato rilasciato da Mediaset come ‘blasfema’, intendo precisare quanto segue: l’audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente ‘Santo Dio’. L’espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti di Dio o della religione, né una bestemmia”.

“Manca quindi il presupposto legale per l’espulsione di mio fratello dal format” ha continuato Ivano. “Non potendo mio fratello, in questo momento, assumere direttamente iniziative a sua tutela, ho inviato a titolo personale, e anche come leader del Gruppo dei Cugini di Campagna, una diffida a Canale 5 e ai responsabili della trasmissione, invitandoli a desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti e a mantenerlo nel suo ruolo di partecipante alla trasmissione”.

Ivano ha concluso decidendo di aver già dato incarico a un prestigioso studio legale di tutelare gli interessi e l’immagine del congiunto e del gruppo Cugini di Campagna in tutte le sedi.