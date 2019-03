Isola dei famosi televoto annullato, un concorrente si è ritirato: le anticipazioni

Isola dei famosi, il televoto della settimana è stato annullato: cosa sta succedendo

Televoto annullato all’Isola dei famosi. Questa settimana non ci sarà nessun eliminato da annunciare nella diretta di lunedì sera con Alessia Marcuzzi. Il motivo? Un concorrente si è ritirato. L’annuncio è arrivato poco fa sul sito ufficiale dell’Isola: “Un nuovo avvenimento in queste ultime ore apre nuovi scenari. Un naufrago ha deciso di ritirarsi dal gioco, a poche ore dalla prossima puntata in diretta con Alessia Marcuzzi. Per questo motivo il televoto di questa settimana è stato annullato”. Nelle righe seguenti si legge che, a fronte dell’annullamento del televoto, chi ha votato tramite SMS verrà rimborsato. Rimane un unico dubbio: chi si è ritirato all’Isola 2019?

Isola 2019, un concorrente si è ritirato: di chi si tratta?

Il campo si restringe ai tre nominati: Ghezzal, Luca Vismara e Aaron Nielsen. Se non fosse uno dei tre, il televoto annullato non sarebbe stata una misura necessaria da adottare. In ogni caso, la produzione non ha reso noto il nome del concorrente che si è ritirato all’Isola dei famosi. Per mantenere un po’ di suspance, sicuramente, ma forse anche perché hanno deciso di aspettare di mandare in onda le immagini televisive per rendere tutto ancora più chiaro. Probabilmente lo scopriremo direttamente lunedì sera, in alternativa nel daytime, sempre di lunedì. Non pensiamo che il televoto sia stato annullato per l’abbandono di Jo Squillo, altrimenti sarebbe già stato annullato due giorni fa quando è stato comunicato che la naufraga ha lasciato l’Honduras.

Anticipazioni Isola dei famosi, le ultimissime dall’Honduras

Naturalmente, non conosciamo il motivo del ritiro del concorrente all’Isola dei famosi. Può essere quindi che si sia infortunato oppure che siano giunte in Honduras delle notizie dall’Italia che hanno spinto il naufrago a tornare a casa. Motivi personali, insomma. Fra i tre nominati, quindi, non c’è uno più probabile di un altro: non resta che aspettare la puntata di lunedì sera o, eventualmente, le prossime anticipazioni dell’Isola dei famosi. Intanto, nello stesso comunicato sul televoto annullato, la produzione fa sapere altro: “Tra ritorni improvvisi, litigi continui, tentativi di riappacificazione e alleanze inaspettate, gli equilibri sull’#Isola sono sempre più imprevedibili”. Cosa starà succedendo?