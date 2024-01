Isola dei Famosi, svelato il primo naufrago: colpaccio Mediaset

Nonostante manchino ancora diversi mesi all’inizio dell’Isola dei Famosi, nelle ultime ore è già trapelato il nome del primo concorrente ufficiale. Di chi si tratta? Di un volto arci noto nel mondo della cucina e non solo: Joe Bastianich. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, il famoso ristoratore sarebbe pronto a sbarcare in Honduras e lanciarsi in questa nuova avventura. A quanto pare, Bastianich avrebbe già accettato la proposta della Mediaset, convertendosi ufficialmente nel primo naufrago della 18esima edizione del reality di Canale 5.

Nel caso la notizia si rivelasse vera, si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio per il programma: il 55enne americano non è solo un nome arci conosciuto al pubblico italiano, ma è anche noto per avere un carattere fumantino che potrebbe far nascere dinamiche molte interessanti all’interno della trasmissione. Inoltre, questa non è la prima esperienza in un reality per Bastianich. Lo scorso anno, ha partecipato a Pechino Express insieme ad Andrea Belfiore, classificandosi al primo posto. Grazie alla sua grande competitività e spirito d’avventura, il ristoratore è infatti riuscito a vincere la gara.

Nel 2019, poi, ha preso parte ad “Amici Celebrities“, venendo eliminato alla seconda puntata. Difatti, oltre alle sua attività imprenditoriali, Bastianich è anche un cantante e musicista: nel 2019 ha pubblicato il suo primo album “Aka Joe”, mentre nell’estate del 2022 è salito sul palco dei migliori festival italiani in un tour insieme alla band partenopea “La Terza Classe”. Infine, com’è noto, Joe è stato per ben otto anni un giudice di Masterchef Italia. Nel corso delle edizioni, Bastianich si è distinto per la sua schiettezza nel dare giudizi, rendendosi spesso protagonista di momento molto tesi nella famosa cucina targata Sky.

Insomma, Joe Bastianich sembra avere tutte le carte in regola per riuscire ad intrattenere il pubblico dell’Isola dei Famosi, dopo la difficile edizione dello scorso anno. Nel frattempo, non è stato ancora rivelato chi sarà al timone del programma. In queste settimane, era spuntato il nome di Vladimir Luxuria come probabile conduttrice. Tuttavia, l’opinionista aveva prontamente smentito l’indiscrezione. Per quanto riguarda Ilary Blasi, resta ancora incerto il suo futuro in Mediaset e, di conseguenza, nel reality di Canale 5.