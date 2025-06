Isola dei Famosi, svelati i maxi cachet: chi è il più pagato, 15mila euro a settimana

Ma chi glielo fa fare di andare a patire la fame? Domanda trita e ritrita di qualche telespettatore affezionato a L’Isola dei Famosi. La risposta è semplice: i soldi. Follow the money! E chi è il concorrente che intasca più denaro di tutti per resistere sotto il sole cocente honduregno? A fare i conti in tasca ai naufraghi dell’edizione in corso del reality show di Canale 5 ci ha pensato il giornalista Alberto Dandolo che, sul magazine Oggi, ha svelato le cifre di alcuni cachet intascati dai vip.

La medaglia di bronzo dei ‘paperoni’ dell’Isola dei Famosi, sempre ammesso e non concesso che quanto scritto da Dandolo sulla rivista Oggi corrisponda al vero, spetta all’attrice Loredana Cannata che, a cadenza settimanale, vedrebbe il suo conto corrente aumentare di circa 7 mila euro. Non proprio noccioline. Sul secondo gradino del podio dei cachet ecco la conduttrice Patrizia Rossetti che con i reality pare proprio averci preso gusto. Dopo Il Grande Fratello ha infatti accettato di sbarcare in Honduras. Mica gratis ovviamente. Il suo compenso ammonterebbe a ben 12 mila euro ogni sette giorni.

Rullo di tamburi per il naufrago più pagato. Sì, naufrago, in questo caso si tratta di un uomo e non una donna: in cima alla classifica c’è Mario Adinolfi che intascherebbe la bellezza di 15 mila euro a settimana. Insomma, per farla breve i concorrenti fanno a gara a dare motivazioni profonde circa la loro scelta di partecipare a L’Isola dei Famosi, scordandosi però spesso che, probabilmente, a spingerli verso una simile esperienza sono i bonifici che arrivano sui loro conti in banca. Nulla di male, sia chiaro. Ma forse ogni tanto sarebbe opportuno dare un taglio alla retorica.

Cachet e non solo. Chi infatti trionferà piazzandosi al primo posto sarà omaggiato con un ricco montepremi pari a 100 mila euro in gettoni d’oro. In passato chi ha conquistato la prima posizione ha spesso devoluto in beneficenza metà della cifra ottenuta, destinando il denaro a delle associazioni. Ad esempio nel 2024, l’attore Aras Senol aveva donato 50mila euro alla fondazione di Giulio Cecchettin.