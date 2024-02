Isola dei Famosi, svelata la 1° naufraga (attrice 64enne ultra nota)

Grandi manovre a Mediaset in vista del decollo de L’Isola dei Famosi 2024 che, come è noto, vedrà una rivoluzione: alla conduzione non ci sarà più Ilary Blasi che farà spazio a Vladimir Luxuria, promossa da opinionista a timoniera del reality show di Canale Cinque. Nelle scorse ore, dopo settimane di indiscrezioni e spifferi più o meno veritieri relativi al cast, il quotato Fanpage.it ha rivelato il primo nome che sicuramente sbarcherà in Honduras. Trattasi di Marina Suma, attrice napoletana famosissima (indimenticabile il suo ruolo nel film cult di Carlo Vanzina Sapore di Mare (1983)).

Secondo quanto riferisce la testata campana, Marina Suma, 64 anni, ha già firmato il contratto per partecipare al programma. Dunque è tutto fatto e la sua presenza è stata blindata. Un’esperienza che permetterà all’interprete di sfoggiare le sue doti ‘artigiane’. Da tempo infatti ha saputo reinventarsi nella produzione e vendita di monili in cartapesta.

Le altre voci sul cast de L’Isola dei Famosi 2024

Sul resto del cast ci sono ancora molti punti interrogativi anche se nei giorni scorsi alcune indiscrezioni hanno fatto emergere diversi personaggi che sarebbero stati contattati dalla produzione della trasmissione. Tra i naufraghi sembra scontata la presenza dell’imprenditore Joe Bastianich. Inoltre alcuni ben informati hanno assicurato che dovrebbero far parte dei giochi anche Rossella Erra, volto della giuria popolare di Ballando con le Stelle, e il giornalista Alan Friedman.

Naturalmente si guarda anche al mondo del web, da dove verrà pescato qualcuno per la cosiddetta quota ‘social’. Altro nome su cui pare che abbia messo gli occhi L’Isola è quello di Clizia De Rossi, la trans intellettuale, esperta dantista, che da tempo orbita attorno al programma radiofonico condotto dal vulcanico Giuseppe Cruciani, vale a dire La Zanzara.

Ci sarebbe invece stato un forfait nelle scorse ore. Fanpage.it ha spiegato che sembrava tutto fatto per mettere sotto contratto il giornalista Antonio Caprarica, reduce da Ballando con le Stelle 2023. La sua presenza, però, sarebbe saltata all’ultimo momento. Dunque nulla di fatto. Per quel che riguarda infine il posto ambito da opinionista, il nome forte e gettonato resta quello di Sonia Bruganelli. Potrebbe essere affiancata da Alvin, che lascerà il ruolo di inviato.