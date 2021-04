Isola dei Famosi su Canale 5 fino al 2023: Ilary Blasi confermata?

Aria di conferma per L’Isola dei Famosi su Canale 5. Da quando il format è stato acquistato da Mediaset, la padrona di casa è stata Alessia Marcuzzi dal 2015 al 2019. Diversi i vincitori proclamati da lei come Le Donatella, Giacobbe Fragomeni, Raz Degan, Nino Formicola in arte Gaspare e Marco Maddaloni. La quindicesima edizioni sta ottenendo un riscontro positivo in termini di ascolto, garantendo alla rete ammiraglia del Biscione una media del 15% di share nei due appuntamenti settimanali, ma con balzi economici importanti per la rete che superano a volte anche il 30% di share. Quando si pubblicano gli ascolti tv dell’Isola dei Famosi si parla di cali e di record negativo proprio perché le premesse c’erano tutte all’inizio dell’attuale edizione, per confermare la rinascita del reality con le rivoluzioni fatte.

Partita dal 21,68% con 3.602.000 spettatori, quindi con un successo davvero clamoroso e numeri che su Canale 5 fa registrare solo Maria De Filippi e di recente anche Pio e Amedeo con Felicissima Sera, il pubblico ha perso interesse puntata dopo puntata. Sono stati registrati, infatti, un record negativo del 16,90% di share con 2.838.000 spettatori il 22 aprile scorso e un calo drastico al 17,40% con 2.877.000 spettatori nelle puntate trasmesse al lunedì.

Blogo ha fatto sapere che L’Isola dei Famosi resterà su Canale 5 per altre due edizioni. Il programma che tornerà già a partire dal prossimo anno tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera 2022. Alla conduzione sembra essere già confermata Ilary Blasi. La conduttrice, che ha festeggiato 40 anni e ha replicato alle frecciate di Akash Kumar, ha diviso l’opinione pubblica: da una parte c’è chi l’apprezza per la sua spontaneità, dall’altra c’è chi la trova insopportabile con le sue uscite considerate poco educate.

Secondo indiscrezioni, sarebbe insoddisfatta del programma e del cast. Anche in diretta non ha nascosto questo, tanto da definirli ‘pippe’.

Ilary Blasi confermata all’Isola dei Famosi: salta Massimiliano Rosolino?

Anche Massimiliano Rosolino è stato fortemente criticato dal pubblico. I telespettatori, infatti, lo vedrebbero inadeguato nel ruolo di inviato dell’Isola e vengono rimpianti i suoi predecessori come Stefano De Martino, Stefano Bettarini e Alvin.

Se la Blasi è stata confermata all’Isola dei Famosi, non sappiamo ad oggi quale sarà il destino per lo sportivo e campione di nuoto. Molto probabilmente il suo posto sarà sicuramente rimpiazzato da un altro volto. Non sappiamo anche se ci sarà un cambiamento tra gli opinionisti. Magari ci sarà una sostituzione per qualcuno di loro e per tutte e tre.

Gli attuali sono Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Al pubblico è piaciuta molto la coppia formata da Asia Argento e Giulia Salemi, ospiti della Blasi in studio. I due volti televisivi, infatti, nei loro interventi hanno fatto ciò che gli altri opinionisti non sono riusciti a fare in dodici puntate.