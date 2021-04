Isola dei Famosi: Ilary Blasi detesta i naufraghi? “Non è soddisfatta”

Nella sua rubrica che cura per il settimanale NuovoTv, Alessandro Cecchi Paone ha parlato de L’Isola dei Famosi 2021. Il giornalista ha ricevuto una lettera da parte di una telespettatrice che si è detta perplessa per lo stile di conduzione di Ilary Blasi. Nelle ultime puntate ha sentito dire che gli attuali concorrenti del reality show sono i peggiori di sempre, apostrofandoli come ‘pippe’, facendo battute e lanciando qualche frecciatina. Per l’opinionista televisivo, quella di una conduttrice che si contrappone ai partecipanti della sua trasmissione è, in effetti, una situazione straniante e forse singolare.

Cecchi Paone ha precisato che presentatori veterani dei reality come Alessia Marcuzzi e Barbara d’Urso non hanno mai mancato di contrastare alcuni concorrenti in certe occasioni limite. Si trattava di riportare all’ordine personaggi sovraeccitati rischiavano di violare il regolamento della trasmissione e le regole di comportamento concordate prima dell’inizio della loro partecipazione:

“Ilary sembra non gradire la maggior parte dei suoi naufraghi. Come se non fosse soddisfatta dell’andamento del programma e li considerasse responsabili per questo”

In effetti gli ascolti tv dell’Isola dei Famosi 2021 dimostrano un calo fisiologico di share e spettatori. Il reality era partito molto bene segnando il 21,68% e 3.602.000 spettatori, dopo due anni di assenza dal piccolo schermo. Sulla carta alcuni volti sembrano forti, ma l’assenza di dinamiche hanno portato la quindicesima edizione a toccare il 16,90% di share e 2.838.000 spettatori.

Di decollare non se ne parla proprio: Ilary Blasi non riesce a superare il gap dei due milioni e mezzo di spettatori, dopo averne conquistato tre milioni. I numeri sono deludenti alla luce della partenza con oltre tre milioni e mezzo di pubblico. I naufraghi non riescono ad attirare l’attenzione di chi li guarda che, quindi, decide di trascorrere la serata in altro modo.

Isola dei Famosi: i nuovi concorrenti non fanno decollare gli ascolti

Si è cercato di arginare questo con lo sbarco di altri naufraghi, ma tutti sono manchevoli nonostante i commenti pungenti degli opinionisti e della conduttrice durante le dirette. Anche la registrazione dell’Isola dei Famosi per lasciare spazio Supervivientes non ha funzionato. Proprio in quei due appuntamenti mandati in differita il crollo di ascolti si è sentito e non poco.

Per tale ragione la produzione avrebbe deciso di cambiare giorno e di collocarsi al venerdì nel palinsesto di Canale 5. Il 29 aprile sarà l’ultima volta per L’Isola trasmessa al giovedì. Dalla settimana entrante andrà in onda di venerdì a partire dal 7 maggio. Con la fine di Felicissima Sera la Blasi prenderà il posto di Pio e Amedeo.