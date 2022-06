Isola dei Famosi stravolta: cambia il piano di Soleil e Vera Gemma

Brutte notizie per i fan di Soleil Sorge e Vera Gemma. Pare che la loro permanenza all’Isola dei Famosi 2022 sarà piuttosto breve. A svelarlo in anteprima il sempre informato Davide Maggio: sembra che le due piratesse, così come sono state ribattezzate da Ilary Blasi, resteranno in Honduras giusto il tempo di una puntata, quella in onda su Canale 5 lunedì 6 giugno 2022.

Inizialmente il rientro di Soleil Sorge e Vera Gemma – che già in passato hanno ricoperto il ruolo di naufraghe – all’Isola dei Famosi doveva durare una settimana, dal 30 maggio al 6 giugno. Nel corso dell’ultima diretta, però, le due concorrenti non sono entrate in gioco ma si sono limitate a salutare il pubblico con un collegamento video. Il loro ingresso è dunque slittato e a quanto pare sarà meno lungo del previsto.

Secondo le ultime indiscrezioni a causa di alcuni ritardi e questioni legate alla quarantena Soleil Sorge e Vera Gemma resteranno sull’Isola 2022 solo una sera. Non avranno dunque modo di conoscere gli altri partecipanti alla trasmissione e di interagire a fondo con loro. Una scelta che fa storcere il naso: è difficile infatti capire il senso di un risvolto del genere. Non sono da escludere, però, ripensamenti dell’ultima ora da parte degli autori.

Al momento non ci sono né conferme né smentita da parte della produzione dell’Isola dei Famosi. Silenzio assoluto pure dalle dirette interessate: Soleil è stata una naufraga nel 2019 mentre la figlia di Giuliano Gemma ha movimentato l’edizione del 2021, quella vinta da Awed.

Tra l’altro è venuto a galla un segreto che poteva stravolgere le dinamiche del gruppo. A Pomeriggio 5 Guendalina Tavassi ha spifferato che il fratello Edoardo, attualmente ancora in Honduras, è innamorato perso da tempo di Soleil Sorge, che ha avuto modo di seguire al Grande Fratello Vip lo scorso inverno.

Molti erano dunque curiosi di vedere un’eventuale relazione tra Soleil Sorge ed Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi, dove il videomaker sta vivendo da settimane un flirt con Mercedesz Henger. Tutto rimandato o c’è ancora una speranza?