Isola dei Famosi: Guendalina svela un segreto su Edoardo Tavassi e Soleil

Tutto pronto per il ritorno di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi. A tre anni dalla sua partecipazione l’influencer italo-americana è stata richiamata in Honduras dagli autori del programma in onda su Canale 5. La 28enne entrerà in gioco a breve insieme ad un’altra ex naufraga, Vera Gemma. Le due sono determinate a creare nuove dinamiche e a turbare la serenità del gruppo.

Nello specifico pare che sarà Soleil Sorge il principale elemento di disturbo. O almeno è quello che ha lasciato intendere Guendalina Tavassi, ex concorrente dell’Isola 2022, a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. La soubrette romana è tornata a parlare del flirt tra il fratello maggiore e Mercedesz Henger. Un flirt che ha fatto parecchio chiacchierare e che non è mai piaciuto più di tanto a Guenda.

L’ex concorrente del Grande Fratello Nip non ha mai apprezzato troppo neppure la vicinanza di Marialaura De Vitis, l’ex fidanzata di Paolo Brosio nonché vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione. A detta di Guendalina Tavassi l’ingresso di Soleil Sorge cambierà il percorso di Edoardo all’Isola dei Famosi. L’ex naufraga ha confidato che il fratello è “innamorato perso” di Sole, che ha sempre seguito in tv nell’ultimo anno.

Tavassi – che al momento è all’oscuro dell’arrivo della Sorge – metterà da parte Mercedesz Henger e Marialaura De Vitis per corteggiare l’ex protagonista di Uomini e Donne? Nascerà un nuovo amore all’Isola dei Famosi? Chissà…Del resto è da tempo che Soleil non si fa vedere in compagnia di un uomo, anche se ha più volte parlato di un fidanzato misterioso che però nessuno conosce e nessuno ha mai visto.

Quando entra Soleil Sorge all’Isola dei Famosi 2022

Soleil Sorge e Vera Gemma dovrebbero entrare in gioco all’Isola dei Famosi 2022, salvo imprevisti dell’ultima ora, lunedì 6 giugno. La trasmissione è stata allungata fino alla fine del mese ma farà a meno del doppio appuntamento settimanale, che è stato seguito nell’ultimo periodo da circa tre milioni di telespettatori ed è riuscito a battere The Band di Carlo Conti su Rai Uno.