Isola dei Famosi stasera: arrivi a sorpresa, pronostico televoto

Le anticipazioni della puntata di lunedì 29 marzo 2021 segnalano grandi cambiamenti in Honduras: i due aspiranti naufraghi entreranno ufficialmente in gara, ma non saranno gli unici ad approdare sulla playa

Stasera, lunedì 29 marzo 2021, va in onda la quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Accanto a Ilary Blasi, non mancheranno i tre opinionisti di questa nuova edizione, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. In questa prima serata, i telespettatori assisteranno a varie svolte in Honduras. Scendendo nel dettaglio, dopo aver trascorso insieme due settimane su Parasite Island, Fariba e Ubaldo avranno l’opportunità di entrare in gara e di unirsi agli altri concorrenti. Burinos e Rafinados non sanno ancora della presenza di questi due concorrenti, che settimana scorsa hanno accolto Brando Giorgi, l’eliminato di venerdì scorso.

Ma attenzione: secondo le anticipazioni, non saranno gli unici arrivi a sorpresa. C’è grande attesa da parte del pubblico di Canale 5 sull’eliminato di questo televoto, che vede protagonisti Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma. Chi uscirà nel corso della quinta puntata? Nei vari sondaggi è possibile notare quanto i telespettatori amino Vera. Sono tantissimi coloro che stanno tentando di salvarla dall’eliminazione. Awed è un volto abbastanza amato sul web. Sembra esserci un piccolo distacco, però, da Gilles. Dunque, pare se la stiano giocando i due uomini. Sicuramente si tratta di un televoto che vede protagonisti tre personaggi forti.

In ogni caso, uno dei due dovrebbe approdare su Parasite Island. Questa volta, l’eliminato non si ritroverà di fronte a Fariba e Ubaldo. Ad attenderlo ci sarà Brando. Qualora dovesse accettare di continuare l’avventura, andrà direttamente al televoto con l’attore. Le anticipazioni della nuova puntata dell’Isola segnalano che la serata andrà avanti con il ritorno alla “leggendaria prova del fuoco”. Massimiliano Rosolino avrà il compito di guidare i naufraghi a eseguire questa prova per guadagnare la posizione di leader della settimana.

Chi vincerà potrà indicare il nome del primo nominato di questa quinta puntata dell’Isola dei Famosi. Il pubblico avrà, inoltre, modo di conoscere le attuali condizioni di Paul Gascoigne dopo i controlli medici, avvenuti a seguito di un infortunio. Stando a quanto anticipa Giornalettismo, l’ex calciatore dovrebbe rientrare in gioco stasera. Proprio ieri si parlava del presunto ritiro di Paul dal reality show condotto dalla Blasi.

Come è accaduto già con Roberto Ciufoli, Gascoigne attualmente non si trova con gli altri naufraghi, ma starebbe curando l’infortunio.