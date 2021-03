Isola dei Famosi, Paul Gascoigne abbandona: la scelta dopo infortunio

Ennesimo ritiro dall’Isola dei Famosi. Paul Gascoigne abbandona. L’allenatore ha avuto un incidente al braccio causato da un movimento maldestro durante la prova ricompensa andata in onda nella puntata di giovedì 25 marzo 2021. In quell’occasione il naufrago ha dovuto abbandonare il gioco. A intervenire è stato un medico della produzione che ha soccorso l’uomo e lo ha portato dietro le quinte per sottoporlo a tutti gli accertamenti previsti. Ad accorgersi prima di tutti dell’infortunio di Gascoigne è stata la padrona di casa del reality show Ilary Blasi che si è resa conto che il concorrente si era fatto male.

In più occasioni la conduttrice aveva chiesto notizie circa lo stato di salute di Gascoigne. Massimiliano Rosolino aveva fornito solo spiegazioni superficiali. Paul non è rientrato in Palapa durante la quarta puntata dell’Isola dei Famosi. Per restare, tutti i partecipanti devono essere in condizioni perfette dal momento che il reality è particolarmente complesso dal punto di vista fisico. Il suo ritiro rappresenterà l’ennesimo buco all’Isola dopo i ritiri da Parasite Island, in seguito alle eliminazioni al televoto, del Visconte Guglielmotti e dell’egocentrico Akash Kumar.

Paul Gascoigne si ritira dall’Isola dei Famosi: la comunicazione ufficiale di Ilary Blasi

Fanpage fa sapere che lunedì 29 marzo 2021, durante la quinta puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi annuncerà ufficialmente il ritiro di Paul Gascoigne dal reality show. Dovrà restare fermo per un paio di settimane, questo lo costringerà a dire un addio forzato e ritornerà in Italia. L’incidente di Gascoigne ha portato a gravi conseguenze per lui.

Paul Gascoigne vita privata: droga, carcere, depressione fino all’Isola dei Famosi

Dietro l’immagine dell’ex campione di calcio britannico, c’è una vita fin troppo movimentata, un passato segnato da problemi con l’alcol e sregolatezza. Una lunga riabilitazione negli Stati Uniti, il carcere, la depressione fino alla minaccia di suicidio. Questo è stato svelato dalla figlia Bianca dalla d’Urso.