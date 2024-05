Isola dei Famosi: stasera sbarcano tre nuovi naufraghi. Chi sono?

Tra squalifiche e abbandoni, quest’anno l’Isola dei Famosi si svuota sempre più velocemente. Stiamo assistendo a un’edizione totalmente sottotono, con una conduttrice forse non troppo adatta e dinamiche tutt’altro che interessanti. Nonostante la notizia della chiusura anticipata del programma, ora sbarcano all’Honduras tre nuovi naufraghi, che verranno accolti da Elenoire Casalegno durante la puntata di questa sera.

C’è chi fugge e c’è chi arriva. Mentre Joe Bastianich abbandona l’isola (anche se solo momentaneamente), c’è invece chi questa sera è pronto per iniziare l’avventura. Peccato che, così come praticamente gran parte del cast, questi nuovi naufraghi non siano poi così “famosi”.

A sbarcare all’Honduras oggi lunedì 13 maggio ci sono un comico e due modelle. Mentre il primo era già stato annunciato e probabilmente sarà noto agli spettatori televisivi più assidui, le altre due appariranno sicuramente sconosciute ai più. Vediamo chi sono.

Dario Cassini, Linda Morselli e Karina Sapsai: chi sono

Il primo naufrago che metterà piede sull’isola questa sera è Dario Cassini. Il comico, Made In Napoli, è diventato noto al pubblico grazie a numerose apparizioni televisive alle Iene e al Maurizio Costanzo Show. Più recentemente lo abbiamo invece visto come concorrente di Ballando Con Le Stelle, nel 2022. Cassini avrebbe dovuto aggiungersi al cast già lo scorso 6 maggio. Poi però, l’ingresso è stato rimandato di una settimana.

Per quanto riguarda le altre due naufraghe, si parla di due bellissime modelle che però non hanno avuto molte esperienze televisive. I nomi corrispondono a quelli di Linda Morselli e Karina Sapsai.

La prima è nota per essere stata la fidanzata storica di Valentino Rossi, con il quale ha avuto una relazione durata dal 2011 al 2016. La modella ha però una passione evidente per i motociclisti: subito dopo la love story con il campione italiano infatti, Linda Morselli è stata anche legata sentimentalmente a Fernando Alonso. Oltre a questo, i fan di Pechino Express la ricorderanno in gara con Rachele Fogar, quando nel 2018 formavano la coppia delle Mannequin.

Passando invece a Karina Sapsai, possiamo dire che la giovane è una modella di fama internazionale. Russa, a 18 anni partecipa ad un programma televisivo per ragazzi che la lancia sulle passerelle più importanti del mondo. Oltre alla moda, ama il teatro, il cinema e l’arte. Purtroppo di lei si sa poco altro e, soprattutto, non ha mai avuto esperienze televisive in Italia.

Non ci resta allora che attendere questa sera per conoscere meglio questi nuovi protagonisti di un’Isola dal sapore insipido, che si appresta a chiudere in anticipo, il prossimo 28 maggio.