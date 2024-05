Isola dei Famosi, Bastianich è stato malissimo: “L’hanno portato via”

Nuova tegola su L’Isola dei Famosi. Joe Bastianich ha abbandonato il gioco dopo essere stato parecchio male. Il suo forfait dovrebbe essere temporaneo e non definitivo. Se ne saprà di più nelle prossime ore, dopo i risultati degli accertamenti medici a cui ha dovuto sottoporsi il naufrago. A parlare della situazione per nulla rosea dell’italoamericano è stata Valentina Vezzali, la quale ha spiegato al resto del cast che Bastianich ha “vomitato l’anima” e che è stato necessario l’intervento dei sanitari.

“Ha vomitato tutta la notte, non ha digerito la farina, e gli ho consigliato di fare dei controlli”, ha raccontato la campionessa olimpica, aggiungendo dei dettagli su quel che è successo durante la notte: “Ragazzi stanotte è stato davvero mal, ha vomitato l’anima e l’hanno portato via. Ha iniziato a vomitare quando voi siete andati via, io invece ce l’avevo a fianco e gli ho suggerito di fare un controllo, meglio che si faccia vedere, ora sono cotta, non ho dormito niente con il fuoco che di tanto in tanto si spegneva.”

Non è la prima volta, da quando è iniziata L’Isola dei Famosi 2024, che l’imprenditore si sente poco bene. Era già capitato nei primi giorni di maggio. Anche in quel frangente Bastianich lasciò temporaneamente Playa Espianda e fu visitato. Non fu riscontrato nulla di particolarmente grave. Infatti, dopo gli accertamenti, rientrò subito in gioco.

Joe Bastianich e l’autodifesa

Bastianich, nel suo percorso nel reality show, sta mostrando un atteggiamento schivo e piuttosto distaccato nei confronti dei suoi compagni di avventura. Su tale questione, il diretto interessato ha spiegato che il comportamento assunto è una sorta di auto difesa che manifesta non solo quando è davanti alle telecamere, ma anche nella sua vita privata:

“A volte non sono facile e non solo per i naufraghi qui, ma anche nella vita normale. Io sento sempre che quello che sono non è abbastanza, sento di dover dimostrare sempre di più… Per me è un viaggio esistenziale, io cerco sempre di evolvermi come persona, sono consapevole delle mie mancanze”.

Quindi ha evidenziato che facendo L’Isola si è reso conto di manifestare le emozioni in modo differente rispetto al resto dei naufraghi. Infine ha rimarcato di credere che a volte il suo atteggiamento guardingo sia una sua debolezza.

Joe Bastianich: imprenditore, personaggio tv e vita privata

Joe Bastianich ha 55 anni ed è un uomo di affari di origini italoamericane. Ferratissimo nel mondo della ristorazione, è anche diventato un personaggio famoso e celebre a livello televisivo. L’imprenditore ha preso parte a diversi programmi tra cui Masterchef Italia, Masterchef Usa, Italia’s Got Talent e Pechino Express con l’amico Andrea Belfiore.

Bastianich ha trascorso molto tempo a Greenwich, Connecticut. Oggi vive tra New York e Milano. Con sua moglie Deanna ha avuto tre figli: Olivia, Miles e Ethan.