Isola dei Famosi stasera: naufraghi divisi. Arrivano Asia Argento e Salemi

La figlia di Dario Argento e la figlia di Fariba Tehrani ospiti di Ilary Blasi nella puntata in onda questa sera in prima serata su Canale 5

Dodicesima puntata per L’Isola dei Famosi stasera, lunedì 26 aprile 2021. Secondo le anticipazioni, assisteremo a una divisione dei naufraghi. I concorrenti attualmente in gara saranno divisi in due gruppi: gli arrivisti e i primitivi. Nel dettaglio, quelli che sono sbarcati sin dalla prima puntata dell’Isola si sbarazzeranno di alcuni compagni di avventura. Questi finiranno nel gruppo degli arrivisti. Non ci sarà un’ulteriore spiaggia: tutti vivranno sulla stessa playa, divisi da una corda. In qualche modo si sta cercando di creare nuove dinamiche tra i concorrenti, dopo il crollo degli ascolti di giovedì scorso.

Partita al 21% di share, la quindicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi sta calando puntata dopo puntata. Il calo fisiologico si è fatto sentire con le due puntate registrate dell’Isola al giovedì per lasciare spazio a Supervivientes, la versione spagnola del reality. Per arginare ciò, subisce uno spostamento in palinsesto L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi al venerdì andrà occupare la fascia di Pio e Amedeo a partire dal 7 maggio prossimo. Rimane confermato l’appuntamento anche al lunedì.

Non mancheranno le prove ricompensa. In collegamento dall’Honduras, Massimiliano Rosolino coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la loro sopravvivenza. Ancora una volta il pubblico sarà chiamato in causa nel corso della diretta. Con una votazione tramite un sondaggio lanciato sui social sarà deciso chi sarà schierato per la prova leader. Oltre a questo, ci saranno anche alcuni confronti dopo le discussioni accadute negli ultimi giorni. Assisteremo all’ennesimo saluto di Gilles Rocca alla sua amata?

Asia Argento e Giulia Salemi stasera all’Isola dei Famosi: le anticipazioni

Chi uscirà tra Fariba Tehrani e Vera Gemma? Spetterà al pubblico decidere chi eliminare definitivamente. Un televoto particolarmente sentito anche se, stando ai sondaggi, a perdere dovrebbe essere Vera Gemma. Nello studio dell’Isola dei Famosi arriveranno due ospiti d’eccezione a fare il tifo per loro: Asia Argento e Giulia Salemi. Entrambe commenteranno il percorso delle due naufraghe a rischio eliminazione che, stavolta, non potranno contare sulle spiagge alternative dal momento che sono state su Parasite Island e la figlia di Giuliano Gemma ha trascorso un periodo anche su Playa Esperanza.