Isola dei Famosi cambia giorno: Ilary Blasi si sposta per bassi ascolti?

L’Isola dei Famosi cambia giorno e non andrà più in onda di giovedì. Il cambiamento entra in vigore a partire dal 3 maggio. Per evitare la registrazione dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi andrà in onda il venerdì, oltre che il lunedì. La conduttrice andrà ad occupare lo spazio che Pio e Amedeo lasceranno vacante. Reduci dal grande successo, la prossima settimana si conclude Felicissima Sera. Il reality show, quindi, sbarcherà nello stesso giorno riservato al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini nella quinta edizione. Gli ascolti dell’Isola 2021 hanno un subito un vero e proprio calo fisiologico, forse dovuto al fatto che la posizione riavvicinata delle due puntate non consentono sviluppi e dinamiche.

Partito con il 21,68% di share e 3.602.000 spettatori, il programma ha iniziato a perdere share e spettatori a partire dalla seconda puntata (3.047.000 e 17,88%). Ha ottenuto il record negativo il 22 aprile 2021 con il 16,90% di share e 2.838.000 dopo quello registrato il 15 aprile, 17,10% di share e 2.942.000 spettatori. Con il passaggio al venerdì, evitando la differita per lasciare spazio a Supervivientes, L’Isola dei Famosi decollerà?

Incomprensioni, rinunce, abbandoni, infortuni e scelte degli autori discutibili, via via la quindicesima edizione si sta rilevando una grande delusione. Paul Gascoigne è diventato un vero e proprio caso. Il naufrago si era fatto male alla spalla durante una prova ricompensa dopo nemmeno due settimane.

Erano iniziate a circolare indiscrezioni sul suo abbandono, prontamente smentite dalla produzione. Non ci si è capacitati dalla scelta di tenere un infortunato sull’Isola, impossibilitato a dare una mano ai suoi compagni d’avventura. Forse ragioni di cachet e firma contrattuale per un tot di puntate?

Isola dei Famosi 2021: i concorrenti ritirati e gli abbandoni fino a oggi

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, l’ex calciatore ha dovuto dire addio al reality perché le condizioni al braccio si sarebbero aggravate. Quest’anno, poi, non stanno mancando gli abbandoni. Quella che poteva essere un’Isola nell’Isola, si è trasformata in una idea flop. Parasite Island, che ha cambiato numerosi nomi, poteva diventare parte integrante della trasmissione con tutti gli eliminati ma non è stato così.

Il Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Daniela Martani e Drusilla Gucci Ludolf si sono rifiutati di continuare la loro avventura dopo la loro eliminazione al televoto. Al momento si contano tre ritiri all’Isola 2021, oltre a quello di Gascoigne: Beppe Braida, Elisa Isoardi e Brando Giorgi.