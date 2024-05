Isola dei Famosi Spagna, follia: naufrago scappa, esercito in azione

Si sbaglia di grosso chi pensa che episodi come le sfuriate di Francesco Benigno siano una delle cose più gravi che possano accadere a L’Isola dei Famosi. A Supervivientes, edizione spagnola del reality show dei naufraghi in onda su Tele Cinqo, nelle scorse ore, si è verificata una situazione da allarme rossissimo, tanto che la produzione è stata costretta a richiedere l’aiuto dell’esercito honduregno. A seminare il panico è stato il concorrente 43enne Angel Cristo Jr, figlio dell’attrice Barbara Rey e dell’artista circense Angel Cristo. L’uomo, dopo aver avuto una pesante lite verbale con una sua compagna di avventura, la modella Aurah Ruiz, si è dato alla fuga, oltrepassando la zona di sicurezza in cui si svolge la trasmissione e addentrandosi in un’area assai pericolosa.

Supervivientes: panico per la sparizione di Angel Cristo Jr

L’alterco duro tra la donna e Angel è avvenuto domenica. Poco dopo il 43enne, evidentemente in preda alla rabbia, ha fatto perdere le proprie tracce e si è spinto fino a Cayo Cochino Menor, una zona in cui ci sono burroni e in cui vive fauna selvatica da cui è molto meglio tenersi alla larga. La produzione di Supervivientes ha immediatamente compreso la delicatezza e la gravità dell’accaduto. E infatti ha allertato la marina militare honduregna per le ricerche del disperso. Dopo circa tre ore di ansia e paura, Cristo Jr è stato avvistato. Era finito appunto a Cayo Cochino Menor.

“Il concorrente è rimasto disperso per più di tre ore. Tre lunghissime ore in cui ha attraversato anche una zona molto pericolosa”, ha poi fatto sapere il conduttore del programma Carlos Sobera. “La situazione – ha aggiunto il presentatore – ha generato molta angoscia per l’organizzazione e i suoi colleghi, fino a quando alla fine è stato localizzato in perfette condizioni“.

Sobera, dopo aver tirato un sospiro di sollievo, ha sgridato il concorrente, sottolineando che la sua fuga ha messo a repentaglio sia la sua, sia quella del team del programma. Angel, tornato in sé, si è scusato, avendo capito l’entità dell’errore: “Voglio scusarmi con l’organizzazione, il programma e tutte le persone che si sono preoccupate per me, perché non ho pensato alle conseguenze e ho agito inconsapevolmente”.

La fuga alla Rambo, poi l’espulsione

Alla luce dei fatti, il 43enne è stato espulso dal reality. La sua avventura nello show durava da 75 giorni “Grazie. Questo è quello che volevo: andarmene”, ha chiosato quando gli è stato riferito che avrebbe dovuto abbandonare il gioco per via dell’atteggiamento avuto. Sanzione, seppur più lieve, anche per la modella Aurah Ruiz: la donna, che nel corso della lite con Cristo Jr ha minacciato e insultato quest’ultimo, è stata mandata in nomination d’ufficio.

La stampa televisiva spagnola, dopo che si è capito nel dettaglio cosa è accaduto a Supervivientes, ha descritto la situazione come una sorta di inseguimento alla Rambo.