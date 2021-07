Gianmarco Onestini non vince Supervivientes, Luca attacca: è polemica

Gianmarco Onestini non ha vinto Supervivientes e c’è grande rammarico nel fratello Luca. Il percorso televisivo spagnolo di Gianmarco si è arricchito quest’anno con la partecipazione all’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi, dopo aver partecipato al Gran Hermano Vip e al successivo spin-off. Dopo essersi fatto conoscere dal pubblico, il fratello di Luca Onestini ha trovato il successo. In Spagna è molto amato, tant’è che è arrivato sempre fino in fondo nei reality a cui ha preso parte. Ciò vuol dire che c’è una buona parte di pubblico che lo supporta e lo vota e questa parte di pubblico avrebbe voluto supportarlo anche ieri sera, ma pare che qualcosa non sia andato nel verso giusto.

Gianmarco si è classificato al secondo posto all’Isola dei Famosi spagnola (in arrivo anche in Italia?), all’ultimo televoto ha trionfato Olga Moreno. Sul podio con i due è arrivata Melyssa Pinto. Onestini ha portato al termine un percorso da naufrago quasi perfetto, ha conquistato prova dopo prova, televoto dopo televoto, la finalissima contro la Moreno. Insomma, è mancata solo la vittoria, ma a quanto pare aveva buone possibilità di vincere.

Luca Onestini ha seguito la finale a distanza, aveva degli impegni in Italia ma stamattina è subito volato in Spagna dal fratello. Ieri sera ha commentato su Instagram la puntata di Supervivientes e non ha nascosto il rammarico per la mancata vittoria di Gianmarco. Il suo sfogo ha anche un certo sapore di polemica, di quelle che però sono solite nei reality show. Pare infatti che i problemi dei televoti in Italia siano comuni: anche in Spagna molti si sono lamentati perché non sono riusciti a votare.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato tra le sue stories di Instagram di aver ricevuto numerosi messaggi da parte di gente che non è riuscita a votare, sebbene abbiano tentato e ritentato. “Credo che sia tutto molto triste, vincere così non è vincere. È molto brutto. Se fossi il vincitore, sarei triste per questo”, questo il commento di Luca, rigorosamente in spagnolo. Insomma, si è lamentato perché molti fan di Gianmarco non sono riusciti a votarlo. Con questi voti avrebbe trionfato a Supervivientes?

Sfoghi e polemiche a parte, stamattina Luca Onestini è volato a Madrid per riabbracciare il fratello, ha postato sui social il momento dell’arrivo in aeroporto e il pranzo insieme ai genitori. Con loro non c’è ancora Gianmarco, che li raggiungerà appena sarà possibile, probabilmente.