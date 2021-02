Isola dei Famosi slitta e il cast perde pezzi: fuori Goria e un altro big (chi è)

L’isola dei Famosi 2021 slitta. Continua la travagliata organizzazione del reality show che sta facendo i conti anche con una defezione relativa al cast. Ma si proceda con ordine: la data da cerchiare in rosso, quella relativa al decollo del programma, fino a poche ore fa restava giovedì 11 marzo. Ora Tv Blog rende noto che la trasmissione sarà procrastinata a venerdì 12 marzo in quanto i vertici Mediaset non vogliono far scontrare l’esordio della nuova stagione dei ‘naufraghi’ con l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, fiction di Rai Uno che sta ottenendo ottimi ascolti.

Il ragionamento del Biscione sarebbe il seguente (e per nulla campato in aria): piuttosto che partire con un ‘handicap’ sugli ascolti (la fiction di Rai Uno ha già un pubblico fidelizzato alla trama di Che Dio ci aiuti 6; pubblico che difficilmente cambierà canale), meglio spostare l’appuntamento, così da provare ad agganciare più telespettatori.

Altra news è che L’Isola 2021 avrà un doppio appuntamento settimanale, come avviene già per il Grande Fratello Vip. Quindi, 20 saranno le puntate totali, srotolate su due giorni alla settimana: il lunedì e il giovedì, eccezion fatta per la puntata d’esordio, che, come sopradetto, dovrebbe andare in onda venerdì 12 marzo.

Cast Isola dei Famosi 2021: salta Ciacci, il retroscena

Capitolo cast: oltre alla defezione già nota di Amedeo Goria, nelle scorse ore sarebbe stato ‘bloccato’ anche Giovanni Ciacci in quanto non avrebbe superato la visita medica. Visita che, vista l’emergenza Covid, è stata più dura e rigorosa degli anni scorsi. A rendere noto lo stop dell’hair stylist è stato sempre Tv Blog.

Altro retroscena è quello che riguarda Carla Gozzi che sarebbe stata cercata con insistenza per entrare nel cast fra i naufraghi, Tuttavia il volto di Detto Fatto avrebbe detto no. Ora bisognerà trovare rapidamente altri due personaggi da far sbarcare in Honduras

Isola dei Famosi 2021: opinioniste Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi

Nel ruolo di opinioniste confermate le indiscrezioni relative a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini (non ci sarà il terzo opinionista come inizialmente trapelato). Massimiliano Rosolino sarà l’inviato in Honduras.