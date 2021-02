Isola dei Famosi 2021: chi è l’inviato della Blasi. Tutte le ultime novità

Si scaldano i motori per la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi è pronta a far il suo debutto al timone del reality il prossimo 11 marzo. Intanto continuano a rincorrersi le indiscrezioni sul cast, sugli opinionisti in studio e sull’inviato in Honduras. Qualche settimana fa si era fatto il nome di Eleonoire Casalegno, ma pare che il suo posto sia stato preso da un nuotatore. Stiamo parlando di Massimiliano Rosolino inviato dell’Isola. Lo sportivo non sarà concorrente, ma spalla destra della conduttrice a Cayos Cochinos.

Il portale Blogo ha fatto sapere che per il compagno di Natalia Titova i giochi pare siano fatti. C’è da registrare una defezione forzata per un papabile naufrago: si fa sempre più insistente la voce che Amadeo Goria non potrà partire. L’ex marito di Maria Teresa Ruta non avrebbe superato le visite mediche. Quest’anno sono più rigorose a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma cosa accadrà se un concorrente dell’Isola dovesse contrarre il Covid-19 durante la sua avventura? Il settimanale Chi ha svelato che il naufrago in questione lascerebbe il gioco e sarebbe ricoverato a Miami.

Isola dei Famosi cast: Giovanni Ciacci supera le visite. Alex Nuccetelli fuori

Per quanto riguarda il cast de L’Isola dei Famosi, Giovanni Ciacci ha superato le visite mediche e firmato un contratto con Mediaset di due anni. A rivelarlo è stata la rivista di Alfonso Signorini. Avrebbe dovuto partecipare alla quindicesima edizione Alex Nuccetelli. L’ex compagno di Antonella Mosetti sarebbe stato scartato. A confermare di aver sostenuto il provino è stato proprio lui sui suoi social:

“Ho fatto il mio provino con eccellenti risultati perché mi son fatto trovare con sto maxi schermo con l’isola alle mie spalle ed ho spiazzato gli autori. Mi dispiace, soprattutto doverlo comunicare a mia figlia piccola”

C’entra Ilary Blasi? Sono più di vent’anni che Alex e la conduttrice si conoscono ed è stato proprio lui a presentarla a Francesco Totti. Secondo la sua versione dei fatti, sarebbe stato scartato perché “andavo a ledere secondo qualcuno l’immagine della conduttrice”.

Anticipazioni Isola dei Famosi, opinionisti: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi in studio?

Blogo fa sapere che nelle ultime ore sarebbe stato perfezionato l’accordo con Elettra Lamborghini opinionista dell’Isola dei Famosi che andrebbe ad affiancare Iva Zanicchi e un terzo nome.

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, l’Aquila di Ligonchio ha dichiarato che commentare le gesta dei naufraghi non è la sua priorità, non sa nemmeno quando partita il programma e se alla fine riusciranno veramente a farlo: