Isola dei Famosi: sfida importante tra Bettarini e Capparoni

Isola dei Famosi puntata lunedì 18 marzo 2019: le anticipazioni

Lunedì 18 marzo andrà in onda su Canale 5 la decima puntata dell’Isola dei Famosi, come sempre condotta da Alessia Marcuzzi con la collaborazione di Alda D’Eusanio e Alba Parietti. Nel corso della diretta uno tra Luca Vismara e Paolo Brosio dovrà abbandonare il gioco. Il primo è stato nominato dal gruppo mentre il secondo dalla leader Soleil Sorge. Chi tra i due uscirà avrà poi la possibilità di sbarcare sull’Isola che non c’è, dove attualmente vivono Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni. Questi ultimi saranno al centro di una sfida importante in Honduras: una vera e propria lotta all’ultimo sangue per amore.

La sfida importante tra Kaspar e Stefano Bettarini

Per Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni ci sarà la possibilità di riabbracciare la propria compagna, proprio come è successo la scorsa settimana a Marco Maddaloni. Nella prova dell’uomo vitruviano, uno di loro non solo potrà dimostrare chi è più forte, ma anche vincere il desiderato incontro con la sua amata. Ma prima anche le loro donne – Nicoletta Larini e Veronica Maccarone – dovranno mettersi in gioco! Il tempo di entrambe le sfide si sommerà in un unico voto e solo una delle coppie si incontrerà dal vivo.

Ariadna Romero torna in Italia dopo l’Isola dei Famosi

Nel corso della puntata Paolo Brosio verrà festeggiato per il primo pesce pescato negli scorsi giorni all‘Isola dei Famosi. Gli altri naufraghi dovranno vedersela con la prova ricompensa mentre in studio tornerà Ariadna Romero, che ha scelto di lasciare il programma.