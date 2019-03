Isola dei Famosi: la decisione di Ariadna, l’eliminato e i nominati

Isola dei Famosi, puntata lunedì 11 marzo 2019: chi è stato eliminato e nominato

Ariadna Romero è stata eliminata dall’Isola dei Famosi. La cubana ha perso nella nomination tutti contro tutti, alla quale non ha partecipato la leader Soleil Sorge. Dopo l’eliminazione Ariadna è approdata sull’Isola che non c’è, dove sono tornati Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, per avere una seconda chance. L’attrice ha però rifiutato di proseguire in questa avventura, nonostante le insistenze di Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda D’Eusanio. “Se la gente mi ha votato per eliminarmi non mi vuole qui, quindi io me ne vado. Torno da mio figlio, sono felice così. Ho attraversato un brutto periodo e ora sto bene”, ha dichiarato l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli.

I nominati della terzultima puntata dell’Isola dei Famosi

I nominati di questa settimana sono Luca Vismara e Paolo Brosio. Il primo ha ricevuto più nomination dal gruppo mentre il secondo è stato votato da Soleil Sorge, ancora leader dell’Isola dei Famosi (con tanto di messaggio in diretta della madre di Jeremias). “Vedo Paolo troppo sofferente quindi nomino lui”, ha chiarito l’italo-americana.

Soleil Sorge è di nuovo leader dell’Isola dei Famosi

Dopo aver vinto la prova leader, Soleil Sorge ha scelto di nuovo di portare Riccardo Fogli sull’Isola bonita.