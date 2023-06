Isola dei Famosi, semifinale: quando va in onda, la data di recupero

La semifinale dell’Isola dei Famosi, che sarebbe dovuta andare in onda ieri sera lunedì 12 giugno, è stata rinviata in seguito alla scomparsa dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Non solo il reality condotto da Ilary Blasi ma in generale il palinsesto di tutte le reti televisive è stato stravolto per assicurare la messa in onda di alcuni programmi di approfondimento dedicati alla figura del Cavaliere e alla sua storia. Nelle ultime ore però sembra essere stata resa nota la data in cui sarà recuperata la penultima puntata di questa edizione dell’Isola dei Famosi.

Quando andrà in onda la semifinale de L’Isola

Da tempo era stato deciso che l’Isola dei Famosi 2023 dovesse concludersi lunedì 19 giugno. Infatti il lunedì successivo andrà in onda la prima puntata di Temptation Island e, anche per ragioni burocratiche legate a una serie di contratti firmati, il reality show honduregno non potrà prolungarsi oltre. I telespettatori quindi hanno iniziato a chiedersi quando sarebbe stata recuperata la penultima puntata dell’Isola dei Famosi e a rispondere è stato Fabio Alisei, collega radiofonico di Marco Mazzoli al quale dovrebbe fare una sorpresa proprio durante la prossima puntata. Lo speaker, che al momento si trova in quarantena in Honduras, in alcune stories su Instagram ha infatti anticipato la probabile data per la semifinale del reality affermando: “Il mio biglietto di rientro in Italia è stato spostato a sabato 17 giugno nella speranza che venerdì si riesca a fare la puntata in diretta e poi la finale lunedì. “

Sembra quindi essere confermata la nuova data per la penultima puntata dell’Isola: venerdì 16 giugno. La finale invece sarà regolarmente trasmessa lunedì 19 giugno. Nel frattempo il televoto aperto la scorsa settimana risulta essere ancora attivo, come confermato nelle scorse ore direttamente dalla produzione, e lo rimarrà fino alla prossima puntata. In tutto ciò i naufraghi sono stati informati della scomparsa di Silvio Berlusconi proprio nella giornata di ieri e a farlo è stato l’inviato Alvin.

Il televoto e i sondaggi di questa settimana

Nel frattempo, come accennato precedentemente, i telespettatori continuano a dilettarsi con la scelta del prossimo eliminato del reality show. Chi sarà il prossimo ad abbandonare Cayos Cochinos tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato?

Inoltre sui social sono ancora aperti numerosi sondaggi sul vincitore di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Al momento la favorita è Helena Prestes ma dietro di lei incalzano altre due papabili vincitrici: Nathaly Caldonazzo e Pamela Camassa.