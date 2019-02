Isola dei famosi seconda puntata: nominati ed eliminato a sorpresa, Alessia furiosa

Seconda puntata L’Isola dei famosi 2019, Taylor Mega eliminata a sorpresa

La seconda puntata dell’Isola dei famosi 2019 è finita e anche questa volta il reality show è stato privo di momenti morti e a tratti anche istruttivo se pensate alle confessioni di Taylor Mega. Come sapete, l’influencer ha raccontato in settimana di aver avuto problemi con la tossicodipendenza e di esserne uscita dopo sei mesi; in puntata la concorrente si è lasciata andare a uno sfogo molto sentito, commentato in modo perfetto da Alba Parietti. L’opinionista infatti si è detta felice del fatto che Taylor avesse vinto la sua battaglia con la sua “parte migliore” e che ne avesse parlato con naturalezza. Un esempio per tanti insomma che vedendo lei avranno senz’altro sognato una vita diversa da quella attuale. Peccato che questo non sia servito a Taylor: eliminata dall’Isola 2019, la rivedremo infatti la prossima puntata in trasmissione.

L’Isola dei famosi 2019, cos’è successo nella puntata del 31 gennaio

Il momento più bello della puntata è stato proprio questo, anche se non è ruotato tutto attorno a Taylor Mega. Si è parlato ad esempio delle parole offensive di qualche anno fa dell’Isolano John Vitale nei confronti di Barbara d’Urso; parole che peraltro hanno mandato su tutte le furie anche Alessia Marcuzzi. “Se fosse per me – ha sottolineato infatti la conduttrice – tu dovresti essere eliminato dalla trasmissione“; Alessia ha dimostrato insomma di non voler essere troppo diplomatica. Ha fatto molto discutere anche l’incidente del Mago Otelma, spinto – come avete visto – da Francesca Cipriani. Ne sono successe di cose, anche se quanto accaduto nella prima puntata resta ancora imbattuto.

Le nomination della seconda puntata dell’Isola dei famosi 2019

Come ben sapete, questa puntata andrebbe considerata come la prima parte di una più estesa che troverà continuazione nella seconda puntata di domenica 3 febbaio. Al momento infatti è necessario portare a termine tutte le nomination: il nome più gettonato è stato quello di Demetra Hampton che dovrà scontrarsi con Grecia Colmenares. Quest’ultima infatti è stata nominata da Paolo Brosio che è riuscito a diventare leader della settimana e a ottenere la possibilità di scegliere chi mandare al televoto. Domenica 3 febbraio ne sapremo senz’altro di più: tutti i naufraghi faranno il loro nome e i Galeotti potranno unirsi ai gruppi della Ciurma e dei Pirati. Avete iniziato a tifare per qualcuno?