Isola dei Famosi, scontri tra Burinos: “Il putiferio”, Awed e Gilles ai ferri corti

All’Isola dei Famosi 2021 è scoppiata la bufera dopo l’ultima puntata. Vera Gemma e Awed pensavano di essere ben integrati nel gruppo dei Burinos, invece sono stati nominati e hanno deciso di non rimanere in silenzio. Nel daytime di oggi si è visto che Vera ha subito lanciato la prima provocazione dicendo che avrebbero provato a pescare il giorno dopo, visto che sono stati accusati di non farlo. Secondo lei, in realtà, le nomination sarebbero arrivate perché sono visti come due concorrenti forti e il resto sono scuse. Awed e Vera hanno poi notato che in tanti erano seduti intorno a Gilles Rocca, ritenuto il leader del gruppo. Secondo alcuni invece troppo pressante. Il concorrente, in nomination con gli altri due, ha trascorso delle ore lontano dalla Playa per degli accertamenti medici e secondo alcuni si respirava un’aria più tranquilla.

Essendo a conoscenza di queste opinioni, Vera Gemma si è avvicinata a Braida, Valentina Persia e Gilles, insieme in acqua, e ha chiesto ai primi due se avessero ammesso al terzo che senza di lui si stava meglio. Valentina ha confermato di averglielo detto, forse per troncare la discussione. Gilles invece ha risposto che queste cose non gli piacciono. In confessionale ha aggiunto: “Vera credo sia una delle persone meno vere che io abbia mai conosciuto in tutta la mia vita. Oserei dire che ha gli occhi cattivi”. Nello scontro in mare, la Persia si è scagliata contro Awed dicendogli che ad aver detto che senza Gilles si stava meglio erano state altre due persone. Ovvero Awed e Vera. “Ragazzì con me non li fare sti scherzetti”, ha detto la comica.

“È scoppiato il putiferio”, ha commentato la Gemma. Intanto Awed non ha nascosto di essere stato il primo a dirlo. Valentina ha discusso anche con Vera, dicendole di averla nominata perché nei giorni precedenti non ha collaborato con il gruppo. Awed non ha nascosto la sua delusione a Braida, pensava di essere suo amico e invece ci è rimasto male del fatto che lui non gli sia stato vicino dopo la nomination. “Secondo me Awed è fortemente condizionato dalla personalità di Vera. Un pochettino si è perso”, ha commentato Braida.

C’è stato un fortissimo scontro anche tra Awed e Gilles. Quest’ultimo ha chiesto un chiarimento all’altro, ma non è andato per niente bene. Rocca ha detto ad Awed che dopo il suo ricovero non si è interessato delle sue condizioni di salute. L’influencer ha detto che forse patisce la specie di leadership di Gilles. Quindi ha spiegato che non riesce ad aprirsi più con lui perché è come se Gilles non riuscisse a mostrarsi per quello che è. Ha detto di avergli fatto delle domande di rito quando è rientrato, ma che non sentiva di dovergli stare sempre accanto. “Non trovo il suo lato umano. Adesso vedo solo sta corazza che non mi dice niente”, ha detto Awed in confessionale.

Gilles ha accusato Awed di fare il “teatrino”, lui si è difeso lanciandogli la stessa accusa e motivandola con quanto avvenuto in puntata. Quindi ha detto che Gilles non fa altro che elencare le cose che fa sull’Isola e gli ha chiesto chi è oltre ciò che mostra, la persona oltre il professionista. “Chi sei”, gli ha quindi detto. Gilles ha reagito non bene e ha replicato alzando la voce: “Ma tu chi ca..o sei. Bambino, ho sempre parlato bene di te. Nessuno ti ha fatto niente. Sei cattivo, hai gli occhi cattivi”. A questo punto Awed ha tirato fuori lo scontro con la Martani, dicendo che Gilles “ha distrutto con la violenza verbale Daniela”. Lo scontro è stato mostrato a spezzoni, ma può darsi che stasera verrà mostrato per intero. Intanto Gilles ha così commentato lo scontro: