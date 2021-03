Gilles Rocca aggressivo? Daniela Martani in lacrime a L’Isola dei Famosi

Acceso confronto nel corso della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2021, di giovedì 25 marzo 2021, tra Daniela Martani e Gilles Rocca. La concorrente non sembrerebbe avere preso male la decisione dei Burinos di scambiarla con uno dei naufraghi della squadra dei Rafinados. In una clip mandata in onda da Ilary Blasi, l’ex hostess ha dichiarato che forse i suoi ex compagni pensavano che essendo vegana fosse più debole, invece non è assolutamente. Ha accusato i Burinos di essere una sorta di clan e se non ci si adegua, si viene esclusi. Prima della prova ricompensa, Gilles Rocca si è scagliato contro Daniela Martani che è scoppiata a piangere. La no-vax ha confessato che non tollera il tono aggressivo dell’ex fonico del Festival di Sanremo perché nel suo passato ha subito questi atteggiamenti in famiglia.

“Mi spiace vedere una donna piangere, ma non sopporto le persone che non lasciano parlare”,

ha confessato Gilles Rocca a L’Isola che è tornato in gara dopo il malore. Inoltre non ha accettato le affermazioni della concorrente, dichiarando che da anni lotta con la sua compagna contro il femminicidio e non può essere accomunato ad un uomo violento.

A Iva Zanicchi sembra non piacere tanto Gilles. Durante l’appuntamento serale ha ammesso alla padrona di casa Ilary Blasi che è un ragazzo particolare, parla molto, sembra quasi logorroico e a volte dà certe rispostacce.

Gilles Rocca zittisce Miryea a L’Isola dei Famosi: Elettra Lamborghini si arrabbia

Mentre parlava, si è intromessa Miryea Stabile e Gilles Rocca l’ha zittita suscitando l’ira di Elettra Lamborghini. L’opinionista gli ha dato del cafone. Daniela Martani ha ripetuto che ha usato modalità aggressive e Gilles è scoppiato, minacciando di abbandonare L’Isola dei Famosi 2021. L’uomo ha asserito che non può sporcarsi l’immagine ed essere apostrofato come violento. Ilary Blasi ha cercato di fare da paciere e Tommaso Zorzi ha spezzato una lancia in suo favore.

L’influencer si è detto contrario alla strumentalizzazione di un argomento così delicato da parte della no-vax. Inoltre ha affermato che Rocca non è né violento né maleducato, ma un leader e un bravo ragazzo.