Isola Dei Famosi, scintille tra Lorenzo Tano e Spadino: “Che avrei fatto di falso?”

L’Isola Dei Famosi è iniziata solo da una settimana e già tra i naufraghi stanno nascendo le prime antipatie e si stanno avendo alcuni screzi. Nella puntata del daytime andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 c’è stata un’accesa discussione tra due dei concorrenti che fanno parte del gruppo dei giovani, nello specifico Spadino, nome d’arte di Samuele Bragelli, e Lorenzo Tano. Il primo si è difatti scagliato contro il secondo, accusandolo di aver dato dei falsi a lui e Teresanna Pugliese.

La discussione tra Spadino e Lorenzo Tano

Ogni anno tra i concorrenti dell’Isola Dei Famosi si vengono a creare le dinamiche più disparate, tra amicizie, rivalità ed amori. Sebbene i naufraghi di quest’edizione siano sbarcati in Honduras soltanto da una settimana, anche in questo caso stanno nascendo i primi dissapori tra loro. Nelle ultime ore nello specifico c’è stata una discussione tra due concorrenti del gruppo dei giovani, il leader Samuele Bragelli, noto sui social con il nome di Spadino, e Lorenzo Tano. Stando alle parole del primo, il figlio di Rocco Siffredi avrebbe definito sia lui che Teresanna Pugliese due falsi.

A scatenare la discussione tra loro sarebbe stata proprio quest’affermazione da parte di Tano. Nella puntata del daytime andata in onda alle 13.40 oggi pomeriggio su Canale 5, difatti, Spadino ha chiesto all’altro concorrente per quale motivo lo avesse definito un falso. La risposta di Lorenzo non ha tardato ad arrivare. Nello specifico ha affermato di volerlo vedere un po’ più leader, accusandolo di fare tutto da solo e di aver aperto tutto il loro cibo per la settimana. Da qui ne è nata una discussione dai toni abbastanza accesi.

Spadino, dopo il diverbio con Tano, si è sfogato dinanzi alle telecamere. Nello specifico il naufrago ha sottolineato come il suo atteggiamento potesse portare gli altri a definirlo distratto ma non falso. Ha anche evidenziato come essere falsi significhi parlare male alle spalle di qualcun altro ed assumere con quella persona un atteggiamento amichevole di facciata.

Intanto questa sera andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata dell’Isola Dei Famosi, quest’anno condotto da Veronica Gentili con Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli nelle vesti dell’inviato. Chissà se nel corso della puntata i due avranno un chiarimento oppure se la discussione fra loro continuerà.