Isola dei famosi, Sarah Altobello in lacrime: “Nella mia vita ho sofferto”

Isola dei Famosi, Sarah Altobello in lacrime dopo la nomination di Kaspar: “Essere chiamata inutile ieri mi ha fatto male”

Sarah Altobello non ha preso molto bene la nomination di Kaspar Capparoni all’Isola dei famosi questa settimana. Più che il fatto di essere nominata, ha spiegato lei a Marina La Rosa, è la motivazione usata dall’attore che l’ha fatta soffrire. “Essere chiamata inutile ieri mi ha fatto male” ha confessato lei in lacrime. La conversazione avvenuta con Marina è stata mandata in onda oggi. Durante il daytime la showgirl è apparsa molto provata. Le parole usate da Kaspar? Pare l’abbiano riportata indietro nel tempo, a situazioni e momenti che l’hanno fatta star male in passato.

Sarah Altobello a l’Isola dei famosi confessa: “Nella mia vita ho sofferto”

“Essere chiamata inutile ieri mi ha fatto male” ha raccontato Sarah Altobello piangendo a Marina La Rosa “Perché tu non lo sai nella mia vita quanto ho sofferto e cosa ho fatto per arrivare qui”. La stessa Sarah, poi, ha spiegato di aver fatto di tutto per riuscire ad entrare nel cast dei concorrenti del reality quest’anno. La naufraga dell’Isola dei famosi, cercando di spiegare meglio il motivo del suo malessere, ha in fine aggiunto: “Ho provato cosa significa nella vita avere le porte chiuse in faccia e sentirsi inutile”.

Isola dei Famosi, Youma abbandona il reality: Paolo Brosio lascia i naufraghi per dei controlli medici

Oggi, durante il daytime, i telespettatori hanno assistito ad un colpo di scena che non tutti si aspettavano all’Isola dei famosi. Youma, a causa di alcuni problemi familiari, si è vista costretta ad abbandonare il gioco (per approfondire l’argomento clicca qui), mentre Paolo Brosio ha dovuto lasciare gli altri naufraghi per degli accertamenti medici. Quest’ultimo, preso di mira dai moquitoes, ha chiesto l’intervento di un medico per essere visitato.