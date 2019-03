Isola dei famosi: Sarah Altobello al centro delle critiche prima della finale

Isola dei famosi, Sarah Altobello al centro delle critiche: le accuse prima della finale

Sarah Altobello è sicuramente una delle sorprese più inaspettate di questa edizione dell’Isola dei famosi. La ragazza, con i suoi modi di fare e la sua spontaneità, è riuscita a conquistare il pubblico da casa in questi mesi. Oggi, però, c’è chi ancora su di lei sembra avere qualche dubbio. Quelli ad essere più scettici, come mostrato durante il daytime dell’Isola, sono stati nello specifico Marina La Rosa e Marco Maddaloni che, confrontandosi su Sarah, si sono trovati d’accordo su un punto in particolare. Quale? Secondo i due la Altobello si comporterebbe in maniera diversa a telecamere spente, sforzandosi nell’apparire sempre felice e spensierata solo quando è sicura di essere ripresa.

Isola dei famosi, Marina La Rosa e i dubbi su Sarah Altobello: “La vedo un pochino depressa”

Marina La Rosa, confidandosi con Marco Maddaloni, di Sarah Altobello ha detto: “Canta e balla però quando la telecamera è spostata, quando non è un pochino su di lei, io la vedo un pochino depressa”. Parole queste che hanno trovato pienamente d’accordo Maddaloni che, in un confessionale, ha poi spiegato di non riuscire a capire molti lati del carattere della Altobello. “Non so se ci fa o ci è. Io non credo che una ragazza possa veramente ballare e cantare tutto il giorno”, ha dichiarato il judoka.

Isola dei famosi, Marco Maddaloni e Marina La Rosa uniti verso la fine: Sarah Altobello potrebbe vincere?

C’è da dire che, ad oggi,Marco Maddaloni e Marina La Rosa, tra i possibili vincitori di questa Isola dei famosi, probabilmente sono tra i naufraghi più quotati. A sorpresa, però, anche Sarah Altobello è stata in grado di recuperare consensi tra il pubblico. Sarà lei la vincitrice della dodicesima edizione dell’Isola? In fondo, durante la serata conclusiva, tutto potrebbe succedere.