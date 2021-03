Isola dei Famosi, Rosolino: promessa e segreti sulla moglie Natalia Titova

Ha retto alla prima puntata de L’Isola dei Famosi Massimiliano Rosolino. Lo sportivo nel ruolo di inviato in Honduras si è mostrato un po’ impacciato, dopotutto è la prima volta in questa veste. La sua spigliatezza e la sua simpatia lo hanno condotto negli anni a scelte quasi ovvie: nel 2006 ha preso parte di Ballando con le Stelle e proprio lì ha conosciuto la sua compagna Natalia Titova con la quale ha avuto due figlie. Dopo il talent di ballo di Milly Carlucci ha partecipato a Pechino Express in coppia con Marco Maddaloni nel 2013 e sono seguite diverse esperienze sul piccolo schermo. Intervistato da Nuovo Tv, il campione di nuoto ha svelato cosa l’ha spinto ad accettare questa nuova sfida professionale. Rosolino vuole mostrarsi al pubblico in una veste diversa e ha risposto subito sì alla proposta della produzione del reality show di Canale 5. Vorrebbe raccontare le storie dei concorrenti, liti comprese, crede che da ogni esperienza anche negativa si possa trarre un insegnamento. Inoltre desidererebbe regalare anche emozioni al pubblico perché crede che in questo momento, a causa della pandemia da Covid-10, ce ne sia più che mai bisogno.

La mancanza della sua vita di tutti i giorni a Roma inizia a sentirla. Per accorciare le distanze si tiene quotidianamente in contatto con la Titova e le figlie. Prima di partire ha fatto una promessa alla compagna, ovvero quello che si vivrà questa esperienza nuova a L’Isola dei Famosi. Lei, invece, gli ha consigliato di non innervosirsi se qualcuno lo farà arrabbiare, ma di essere diplomatico. Qual è il segreto del loro amore? Massimiliano Rosolino ha svelato:

“Ognuno dei due ha bisogno di essere stimolato, bacchettato, incentivato, coccolato e anche esaltato. Il nostro segreto è che ci supportiamo e sopportiamo a vicenda”

Rosolino su Daniela Martani a L’Isola dei Famosi: “Saprò come risponderle”

Si è discusso molto sulla presenza di Daniela Martani a L’Isola dei Famosi e questo ha diviso il pubblico che ha contestato la sua partecipazione. Rosolino, come dichiarato al settimanale di Riccardo Signoretti, crede che ognuno sia libero di esprimere le proprie idee e non sarà un problema perché sarà ferrato su qualsiasi cosa dirà.